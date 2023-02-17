https://uz.sputniknews.ru/20230217/alena-xmelnitskaya-priedet-v-tashkent-32316045.html
Алена Хмельницкая приедет в Ташкент
Алена Хмельницкая приедет в Ташкент
В филиале ВГИК российская актриса проведет мастер-класс.
2023-02-17T08:02+0500
2023-02-17T08:02+0500
2023-02-17T08:02+0500
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актриса
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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Известная российская актриса Алена Хмельницкая приедет в Ташкент.Она проведет мастер-класс в Ташкентском филиале Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), сообщает пресс-служба филиала.Мастер-класс с участием российской актрисы театра и кино пройдет 22 февраля в 17.00.Алёна Хмельницкая – выпускница Школы-студии МХАТ, работала в театре Ленком, где принимала участие в спектакле "Юнона и Авось".Сыграла более 80 ролей в фильмах и сериалах, начиная от классики в виде "Курьера" Карена Шахназарова и заканчивая такими телесериалами как "Марш Турецкого".Читайте также: Абрамов, ДиДюЛя и фильмы: для студентов ВГИКА провели мастер-классы
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ташкент узбекистан филиал вгик всероссийский государственный университет кинематографии имени герасимова мастер-класс российская актриса алена хмельницкая мхат ленком
ташкент узбекистан филиал вгик всероссийский государственный университет кинематографии имени герасимова мастер-класс российская актриса алена хмельницкая мхат ленком
Алена Хмельницкая приедет в Ташкент
В филиале ВГИК российская актриса проведет мастер-класс.
ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Известная российская актриса Алена Хмельницкая приедет в Ташкент.
Она проведет мастер-класс в Ташкентском филиале Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), сообщает
пресс-служба филиала.
Мастер-класс с участием российской актрисы театра и кино пройдет 22 февраля в 17.00.
Алёна Хмельницкая – выпускница Школы-студии МХАТ, работала в театре Ленком, где принимала участие в спектакле "Юнона и Авось".
Сыграла более 80 ролей в фильмах и сериалах, начиная от классики в виде "Курьера" Карена Шахназарова и заканчивая такими телесериалами как "Марш Турецкого".