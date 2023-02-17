https://uz.sputniknews.ru/20230217/pokupateli-chevrolet-onix-poluchat-svoi-avto-v-marte--32337455.html

Покупатели Chevrolet Onix получат свои авто в марте

Покупатели Chevrolet Onix получат свои авто в марте

Авто отправят к владельцам на основании контрактов.

2023-02-17T16:01+0500

2023-02-17T16:01+0500

2023-02-17T16:09+0500

общество

узбекистан

автомобили

покупка

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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Купленные автомобили Chevrolet Onix доставят владельцам в марте на основании контрактов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-секретарь АО "Узавтосаноат" Зумрад Шаджалилова.Напомним, с ноября 2022 года UzAuto Motors начал заключать договоры на приобретение Chevrolet Onix.С 15 февраля 2023 года в Узбекистане запустили серийное производство автомобилей данной модели.Их стоимость варьируется от 153 млн до 214 млн сумов. Приобрести авто можно в 5 комплектациях: LS, 1LT, 4Lt LTZ, Premier 1 и Premier 2.Читайте также:Какие авто можно купить в официальных салонах УзбекистанаДоверенность на автомобиль станет дешевле

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