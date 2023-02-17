https://uz.sputniknews.ru/20230217/pokupateli-chevrolet-onix-poluchat-svoi-avto-v-marte--32337455.html
Покупатели Chevrolet Onix получат свои авто в марте
Покупатели Chevrolet Onix получат свои авто в марте
Авто отправят к владельцам на основании контрактов.
2023-02-17T16:01+0500
2023-02-17T16:01+0500
2023-02-17T16:09+0500
общество
узбекистан
автомобили
покупка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/11/32337718_203:0:1318:627_1920x0_80_0_0_1effc82578739e4d901dfadb6571c229.jpg
ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Купленные автомобили Chevrolet Onix доставят владельцам в марте на основании контрактов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-секретарь АО "Узавтосаноат" Зумрад Шаджалилова.Напомним, с ноября 2022 года UzAuto Motors начал заключать договоры на приобретение Chevrolet Onix.С 15 февраля 2023 года в Узбекистане запустили серийное производство автомобилей данной модели.Их стоимость варьируется от 153 млн до 214 млн сумов. Приобрести авто можно в 5 комплектациях: LS, 1LT, 4Lt LTZ, Premier 1 и Premier 2.Читайте также:Какие авто можно купить в официальных салонах УзбекистанаДоверенность на автомобиль станет дешевле
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/11/32337718_342:0:1178:627_1920x0_80_0_0_f46f0cb1d85e9e10e547fadb8867d22c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
покупатели chevrolet onix получат свои авто в марте как выглядит когда получить купить где купить производство в узбекистане узбекистан производство авто проекты автомобилестроение экономика зумрад шаджалилова узавтосаноат новости новость
покупатели chevrolet onix получат свои авто в марте как выглядит когда получить купить где купить производство в узбекистане узбекистан производство авто проекты автомобилестроение экономика зумрад шаджалилова узавтосаноат новости новость
Покупатели Chevrolet Onix получат свои авто в марте
16:01 17.02.2023 (обновлено: 16:09 17.02.2023)
Автомобили отправят к владельцам на основании заключенных контрактов.
ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Купленные автомобили Chevrolet Onix доставят владельцам в марте на основании контрактов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-секретарь АО "Узавтосаноат" Зумрад Шаджалилова.
"Стоит отметить, что новые автомобили Chevrolet Onix и Tracker выпускаются на глобальной платформе GM GEM. На освоение данного проекта были вложены инвестиции в размере $427 млн. В будущем уровень локализации авто Оnix доведут до 70%",- отметили в пресс-службе.
Напомним, с ноября 2022 года UzAuto Motors начал заключать договоры на приобретение Chevrolet Onix.
С 15 февраля 2023 года в Узбекистане запустили серийное производство автомобилей данной модели.
Их стоимость варьируется от 153 млн до 214 млн сумов. Приобрести авто можно в 5 комплектациях: LS, 1LT, 4Lt LTZ, Premier 1 и Premier 2.