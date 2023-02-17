https://uz.sputniknews.ru/20230217/rossiyskie-turoperatory-nazvali-tseny-na-putevki-v-uzbekistan-etoy-vesnoy-32349029.html

Российские туроператоры назвали цены на путевки в Узбекистан этой весной

Российские туроператоры назвали цены на путевки в Узбекистан этой весной

Интерес к путешествиям в республику вырос на 10-20%, считают представители АТОР.

2023-02-17T20:07+0500

2023-02-17T20:07+0500

2023-02-17T20:07+0500

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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Российские туроператоры оценили спрос на поездки в Узбекистан и назвали стоимость такого визита, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации Туроператоров России (АТОР).Участники рынка говорят, что интерес к путешествиям в республику 2023 года на 10%, а то и 20% превышает прошлогодние показатели. Страна стабильно входит в тройку самых востребованных в ближнем зарубежье, сообщает.Путешественников не останавливает даже относительно высокая стоимость авиабилетов: на майские праздники — от 35 тыс. рублей в оба конца, если лететь Узбекскими авиалиниями или Utair или от 40 тыс. рублей, если выбрать рейс "Аэрофлота".Обычно гости проводят в стране неделю и посещают Ташкент, Бухару и Самарканд.За год путевки в Узбекистан подорожали примерно на 10%, отмечают туроператоры. Основная причина — рост курса доллара по отношению к рублю. В американской валюте происходят расчеты с принимающей стороной.Существенно сэкономить можно, отказавшись от поездок в даты каникул. Так, в середине марта экскурсионная неделя стоит от 90 тыс. рублей на двоих (без авиабилетов), а 29 апреля за пять ночей — уже 190 тысяч рублей. Правда, перелет в стоимость тура включен.Читайте также: В Ташкент приедут гиды со всей страны – подробности

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