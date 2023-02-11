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В Ташкент приедут гиды со всей страны – подробности
В Ташкент приедут гиды со всей страны – подробности
Специалисты в области туризма соберутся на форуме.
2023-02-11T20:15+0500
2023-02-11T20:15+0500
2023-02-11T20:15+0500
туризм
ташкент
гид
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана 21 февраля состоится VI традиционный форум гидов "Форум гидов Узбекистана - 2023". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.Главной темой мероприятия станет "Экскурсионная деятельность: сотрудничество и инновации". Участники форума обсудят новые направления сотрудничества, современные технологии и образовательные проекты.В роли организаторов выступят Министерство культуры и туризма Узбекистана и Научно-исследовательский институт изучения объектов культурного наследия и развития туризма.Читайте также:В регионах Узбекистана появится больше халяльных ресторановВ Самарканде пройдет туристический форум "International Travel Bazaar 2023"
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в ташкент приедут гиды со всей страны vi традиционный форум гидов форум гидов узбекистана 2023 где пройдет как принять участие экскурсии ташкент узбекистан музеи культура мероприятия новости новость гид туризм туристические прогулки куда сходить
в ташкент приедут гиды со всей страны vi традиционный форум гидов форум гидов узбекистана 2023 где пройдет как принять участие экскурсии ташкент узбекистан музеи культура мероприятия новости новость гид туризм туристические прогулки куда сходить
В Ташкент приедут гиды со всей страны – подробности
Специалисты в области туризма и экскурсионной деятельности соберутся на традиционном форуме.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
В столице Узбекистана 21 февраля состоится VI традиционный форум гидов "Форум гидов Узбекистана - 2023". Об этом сообщает пресс-служба
Министерства туризма и культурного наследия республики.
Главной темой мероприятия станет "Экскурсионная деятельность: сотрудничество и инновации". Участники форума обсудят новые направления сотрудничества, современные технологии и образовательные проекты.
В роли организаторов выступят Министерство культуры и туризма Узбекистана и Научно-исследовательский институт изучения объектов культурного наследия и развития туризма.