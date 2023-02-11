https://uz.sputniknews.ru/20230211/v-tashkent-priedut-gidy-so-vsey-strany--podrobnosti--32191217.html

В Ташкент приедут гиды со всей страны – подробности

В Ташкент приедут гиды со всей страны – подробности

Специалисты в области туризма соберутся на форуме.

2023-02-11T20:15+0500

2023-02-11T20:15+0500

2023-02-11T20:15+0500

туризм

ташкент

гид

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана 21 февраля состоится VI традиционный форум гидов "Форум гидов Узбекистана - 2023". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.Главной темой мероприятия станет "Экскурсионная деятельность: сотрудничество и инновации". Участники форума обсудят новые направления сотрудничества, современные технологии и образовательные проекты.В роли организаторов выступят Министерство культуры и туризма Узбекистана и Научно-исследовательский институт изучения объектов культурного наследия и развития туризма.Читайте также:В регионах Узбекистана появится больше халяльных ресторановВ Самарканде пройдет туристический форум "International Travel Bazaar 2023"

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