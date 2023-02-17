https://uz.sputniknews.ru/20230217/rossiyu-poobeschali-unichtojit-cherez-tri-mesyatsa-32327291.html

Россию пообещали уничтожить через три месяца

Россию пообещали уничтожить через три месяца

Секретарь Совета нацбезопасности Украины поговорил со СМИ.

2023-02-17T13:35+0500

2023-02-17T13:35+0500

2023-02-17T13:36+0500

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вчера разоткровенничался с журналистами. В эфире телемарафона он пообещал согражданам, что нынешний конфликт обернется развалом России."Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира", — рассказал он.По его словам, изменений в ходе боевых действий следует ждать уже через несколько месяцев."Летом, я более чем уверен, мы будем видеть совсем другую картину на фронте и на других участках... Посмотрим, где и чья земля будет после войны", — отметил Данилов.Бравада это или нет — разберемся чуть позже. Сперва определимся со сроками: почему летом?Дело в том, что именно летом Украина ожидает возвращения значимого числа своих военных, которые сейчас проходят подготовку на Западе — в США и по всей Европе. Американцы готовят операторов Patriot, немцы и поляки — экипажи для "Леопардов", британцы — артиллеристов и пилотов для истребителей, которые Киеву еще не поставили, бельгийцы — специалистов по подводным дронам для предстоящих диверсий. Помимо этого, Берлин и Париж обещали как раз-таки к указанному сроку подготовить в общей сложности семь тысяч украинских военных.Да и поставки танков, очевидно, затягиваются: министр обороны Германии Борис Писториус уже отчитался, что вместо двух батальонов Leopard 2 Киев получит полтора. Казалось бы, разница некритичная, но есть одно но. Изначально предполагалось, что считать будут по немецким стандартам, где два батальона — это более 90 машин. Позже в Берлине уточнили, что речь идет об украинских батальонах, а это 60 машин. Итого ВСУ получат 47 танков вместо ожидаемых 90. А еще 120 старых Leopard 1 приедут и вовсе к концу года. В общем, "и не выиграл, а проиграл".Со сроками разобрались, но чем вызвана столь радикальная риторика?Украинские мечты доведут Европу до самоликвидацииНа этой неделе в The Washington Post вышла статья о предупреждении Киеву из Вашингтона — конфликт близится к решающему для Украины моменту. Источники издания в Белом доме признают, что американские власти обещали помогать своим протеже. Однако знаменитая формулировка — "столько, сколько потребуется" — относится к продолжительности конфликта, но никак не к объемам поддержки. Иными словами, пока Зеленский перемалывает украинцев мобилизацией, деньги будут, но если результаты не впечатлят западных кураторов, то чем дальше, тем меньше.При этом издание отмечает, что именно эту мысль должны были донести до украинского руководства американские чиновники, посетившие Киев в январе, — заместитель госсекретаря Венди Шерман и замглавы Пентагона Колин Кол.Аналогичным образом можно воспринять и недавнее выступление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса по итогам встречи глав оборонных ведомств стран — членов НАТО. Он заявил, что ВСУ расходуют слишком много боеприпасов и им следует действовать избирательнее. Оно и понятно: запасы на складах альянса не резиновые. Уоллес добавил, что украинские артиллеристы, которые сейчас тренируются в Британии, учатся "воевать экономно".Нехватку артиллерии Киев решил заменить пехотой, но и здесь незадача — мобилизация утомила народ, и в Сети появляется все больше видео, как сотрудники военкоматов вручают повестки в общественном транспорте, избивают людей, которые отказываются подписывать документы, волокут их силком. В общем, желающих мало: пример Артемовска, который, как утверждают в Киеве, "не имеет стратегического значения", но почему-то в боях за него ВСУ ежедневно несут огромные потери, никого не вдохновляет.Поэтому на фоне всех этих новостей у украинских политиков из политической вилки "говори или делай" остается лишь один зубец — грозить противнику неминуемой гибелью. Так они всячески демонстрируют преданность Вашингтону в надежде, что поддержка не прекратится. Помимо этого, заявления, подобные тому, что озвучил Данилов, еще и отрезают пути к переговорам. И Киеву это выгодно, потому что режим Зеленского существует только до тех пор, пока продолжается конфликт. Другое дело, что самим украинцам от этого не легче.Несмотря на все вышесказанное, стоит избегать недооценки противника. Украинская армия за время конфликта достигла численности как минимум 700 тысяч человек, а поставки вооружений от партнеров все еще продолжаются, пусть и не теми темпами, которые ждут в Киеве. Но в искренности намерений украинских властей и их западных хозяев уничтожить Россию в ее нынешнем виде сомневаться не приходится.У России же, в отличие от Украины, нет могущественных спонсоров, поэтому нам не перед кем "говорить". Нам остается делать.Читайте также:Почему Украина теряет танки НАТО до поставокЧто России делать с новыми власовцами

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