https://uz.sputniknews.ru/20230216/ukrainskie-mechty-dovedut-evropu-do-samolikvidatsii-32300081.html

Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации

Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации

НАТО пытается убедить европейцев, что Украина - это Европа.

2023-02-16T14:56+0500

2023-02-16T14:56+0500

2023-02-16T14:56+0500

колумнисты

украина

европа

ликвидация

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Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, даже переделала национальный девиз Незалежной, провозгласив: "Да здравствует Европа! Слава Украине!" Хотя в самом Старом Свете немало тех, кто уверен, что здоровье их союза, напротив, лишь убывает по мере прославления Украины, боевую фрау это не останавливает, скорее наоборот — даже придает ей больше красноречия:Тут, впрочем, европейцам стоило бы спросить своего премьер-министра о том, "куда приводят мечты". Или даже так: к чему приводит следование за чужой мечтой? Конечно, в Европе тоже хватает тех, кто действительно хочет видеть Украину своей частью (соглашаясь, что для этого сначала надо победить Россию), но все-таки пока нельзя сказать, что именно Европа выступает инициатором процесса "похищения Украины". Нет, это изначально англосаксонская, атлантическая идея, осуществляемая в том числе и руками евроатлантистов. Англосаксы в который раз заставляют европейцев плакать над страданиями очередного свободолюбивого народа, "умучиваемого" русскими, и соглашаться с тем, что надо принять мечту этого народа за свою, европейскую. Но, приняв "украинскую мечту" за европейскую, Старому Свету придется принять и все то, что в нее входит. И речь тут даже не о радикальном национализме, категорически несовместимом с евростандартами: на это можно какое-то время закрывать глаза. Куда важнее другое — то, что предлагают Европе "киевские мечтатели", во что они верят.И верят они не просто в величие своего выдуманного народа (выдуманного, потому что произошло превращение малороссийской части русского народа в "нерусских украинцев", а потом и русофобов), а в его великую миссию. Миссию уничтожения России, причем не самостоятельного, а как раз вместе с Европой.Вот, например, недавние рассуждения министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на местном телевидении:Неважно, что Кулеба подчеркнул: это его личная точка зрения, которая не является официальной позицией. Заявления о необходимости ликвидации "русской угрозы" через "деколонизацию России" уже не раз звучали не только из Киева, но и с Запада, в том числе от польского руководства. Так что это не просто фантазии Кулебы — это осознанная позиция. Это и есть та самая "украинская мечта", за которой фон дер Ляйен предлагает Европе следовать.Эта мечта о деконструкции России держится на мифе о существовании отдельного украинского народа, который был частью Европы, пока в XVII веке московиты не вырвали его из ее рук. Впоследствии этот самый украинский народ создал москалям целую Российскую империю, и помогали ему немцы (остзейские, ставшие русскими поданными при Петре) и французы (речь о дюке Ришелье и прочих эмигрантах, сбежавших после Французской революции). Но теперь ветер истории изменился. И украинцы вместе с европейцами решают судьбу России: то ли разделить ее, то ли распустить, то ли подчинить европейскому влиянию. Но в любом случае вначале надо ее победить.Этот "украинский миф" абсолютно антиисторичен, но уже крепко засел в головах немалой части населения Незалежной. Более того, самые хитрые из манипуляторов идут дальше и просто называют Украину "наследницей Руси", а украинцев — "настоящими русскими", отменяя тем самым и русских, и Россию. Тогда все получается еще замечательнее: "настоящие русские" и "настоящая Россия" рвутся, просятся в Европу, вымаливая ее защиту от нашествия дикой орды наследников Чингисхана, присвоивших себе русское имя и русские земли. Нужно победить эту самозваную Российскую Федерацию и отнять у нее все, что было создано общим трудом европейцев и "настоящих русских", то есть украинцев.Вот такая вот задачка "украинской мечты" для Европы — и в этом нет ничего неожиданного. Манкурты, то есть люди, отказавшиеся от своей истории, своего народа, своей цивилизации, будут ненавидеть тех, от кого они отреклись. И если европейцы разделят с манкуртами их мечту, то им придется идти с ними до конца.То есть до Москвы? До Берлина и Парижа.Читайте также:НАТО готовит Европу к отправке на войнуВстреча в Брюсселе и "Рамштайн-9": патронаж и саботаж интересов ВСУ

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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