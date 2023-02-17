https://uz.sputniknews.ru/20230217/trudoustroystvo-i-usloviya-jizni-mirziyoev-posetil-maxallyu-v-buxarskoy-oblasti-32340848.html

Трудоустройство и условия жизни: Мирзиёев посетил махаллю в Бухарской области

Трудоустройство и условия жизни: Мирзиёев посетил махаллю в Бухарской области

Здесь глава государства посетил новое текстильное предприятие и зашел в гости к жителям.

2023-02-17T17:03+0500

2023-02-17T17:03+0500

2023-02-17T17:41+0500

общество

шавкат мирзиёев

узбекистан

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев проверил условия жизни в махалле Работикалмок в Бухарском районе Бухарской области.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Здесь президент побывал на открывшемся недавно текстильном предприятии, на котором трудятся 30 местных жительниц. Новый швейный цех уже получил заказы на 100 тыс. трикотажных изделий.Шавкат Мирзиёев побывал также на выставке изделий ремеслениц и предпринимательниц области и ознакомился с работой по трудоустройству местных жителей. Проверил он и условия жизни в махалле и побывал в гостях у одного из местных семей.Читайте также: Мирзиёев отправится в Бухару – подробности

узбекистан

бухарская область

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узбекистан бухарская область президент шавкат мирзиёев визит посещение махалля работикалмок текстильное предприятие трудоустройство занятость условия жизни