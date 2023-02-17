Трудоустройство и условия жизни: Мирзиёев посетил махаллю в Бухарской области
17:03 17.02.2023 (обновлено: 17:41 17.02.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Работикалмок в Бухарском районе.
Здесь глава государства посетил новое текстильное предприятие и зашел в гости к жителям.
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев проверил условия жизни в махалле Работикалмок в Бухарском районе Бухарской области.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Здесь президент побывал на открывшемся недавно текстильном предприятии, на котором трудятся 30 местных жительниц. Новый швейный цех уже получил заказы на 100 тыс. трикотажных изделий.
"Обрадовался, увидев происходящие изменения в махалле и то, что вы получили работу. Это небольшой результат наших общих с народом усилий. Если хокимият и организации создадут условия, если каждая семья сможет позаботиться о своем достатке, я буду считать, что достиг своей цели. Тогда наша большая семья – наше государство будет сильным", – сказал президент.
Шавкат Мирзиёев побывал также на выставке изделий ремеслениц и предпринимательниц области и ознакомился с работой по трудоустройству местных жителей. Проверил он и условия жизни в махалле и побывал в гостях у одного из местных семей.
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