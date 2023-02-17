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Монумент Независимости в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20230217/mirziyoev-otpravitsya-v-buxaru--podrobnosti--32321380.html
Мирзиёев отправится в Бухару – подробности
Мирзиёев отправится в Бухару – подробности
Глава республики ознакомится с работой местных предприятий.
2023-02-17T11:54+0500
2023-02-17T11:59+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
узбекистан
бухара
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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область, передает пресс-служба главы государства.В ходе рабочей поездки президент ознакомится с жизнью махаллей, работой промышленных предприятий, запуском новых проектов, а также обсудит развитие области.Ранее президент посетил с рабочим визитом Ферганскую, Наманганскую и Андижанскую области.Читайте также:Кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития – МирзиёевШавкат Мирзиёев ознакомился с работой СЭЗ "Джизак"
бухара
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мирзиёев отправится в бухару шавкат мирзиёев президент узбекистана где кто сколько лет куда улетел визит посетил бухара бухарская область развитие узбекистан новости новость
мирзиёев отправится в бухару шавкат мирзиёев президент узбекистана где кто сколько лет куда улетел визит посетил бухара бухарская область развитие узбекистан новости новость

Мирзиёев отправится в Бухару – подробности

11:54 17.02.2023 (обновлено: 11:59 17.02.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев
 Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Планируется, что глава республики ознакомится с работой местных предприятий и условиями жизни в махаллях.
ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область, передает пресс-служба главы государства.
В ходе рабочей поездки президент ознакомится с жизнью махаллей, работой промышленных предприятий, запуском новых проектов, а также обсудит развитие области.

Ранее президент посетил с рабочим визитом Ферганскую, Наманганскую и Андижанскую области.
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