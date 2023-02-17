https://uz.sputniknews.ru/20230217/mirziyoev-otpravitsya-v-buxaru--podrobnosti--32321380.html
Мирзиёев отправится в Бухару – подробности
Мирзиёев отправится в Бухару – подробности
Глава республики ознакомится с работой местных предприятий.
2023-02-17T11:54+0500
2023-02-17T11:54+0500
2023-02-17T11:59+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
узбекистан
бухара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31985608_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_20abbbb0d54a8aa6a3d5446f86ed2bfc.jpg
ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область, передает пресс-служба главы государства.В ходе рабочей поездки президент ознакомится с жизнью махаллей, работой промышленных предприятий, запуском новых проектов, а также обсудит развитие области.Ранее президент посетил с рабочим визитом Ферганскую, Наманганскую и Андижанскую области.Читайте также:Кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития – МирзиёевШавкат Мирзиёев ознакомился с работой СЭЗ "Джизак"
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31985608_70:0:1206:852_1920x0_80_0_0_108e89d44868ce37cde561d5adb556f3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев отправится в бухару шавкат мирзиёев президент узбекистана где кто сколько лет куда улетел визит посетил бухара бухарская область развитие узбекистан новости новость
мирзиёев отправится в бухару шавкат мирзиёев президент узбекистана где кто сколько лет куда улетел визит посетил бухара бухарская область развитие узбекистан новости новость
Мирзиёев отправится в Бухару – подробности
11:54 17.02.2023 (обновлено: 11:59 17.02.2023)
Планируется, что глава республики ознакомится с работой местных предприятий и условиями жизни в махаллях.
ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область, передает пресс-служба главы государства.
В ходе рабочей поездки президент ознакомится с жизнью махаллей, работой промышленных предприятий, запуском новых проектов, а также обсудит развитие области.
Ранее президент посетил с рабочим визитом Ферганскую
, Наманганскую
и Андижанскую
области.