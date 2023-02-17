https://uz.sputniknews.ru/20230217/mirziyoev-otpravitsya-v-buxaru--podrobnosti--32321380.html

Мирзиёев отправится в Бухару – подробности

Мирзиёев отправится в Бухару – подробности

Глава республики ознакомится с работой местных предприятий.

2023-02-17T11:54+0500

2023-02-17T11:54+0500

2023-02-17T11:59+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

узбекистан

бухара

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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область, передает пресс-служба главы государства.В ходе рабочей поездки президент ознакомится с жизнью махаллей, работой промышленных предприятий, запуском новых проектов, а также обсудит развитие области.Ранее президент посетил с рабочим визитом Ферганскую, Наманганскую и Андижанскую области.Читайте также:Кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития – МирзиёевШавкат Мирзиёев ознакомился с работой СЭЗ "Джизак"

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