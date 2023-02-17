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В Ташобласти может увеличиться число заправок "Татнефти"
В Ташобласти может увеличиться число заправок "Татнефти"
Вопрос расширения сети заправочных станций обсудили на встрече хоким области Зоир Мирзаев и руководитель "Татнефти".
2023-02-17T19:08+0500
2023-02-17T19:08+0500
2023-02-17T19:24+0500
общество
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татарстан
ташкент
ташкентская область
заправка
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зоир мирзаев
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкентской области может вырасти число заправочных станций "Татнефти". Этот вопрос на встрече в Ташкенте обсудили хоким области Зоир Мирзаев и глава российской компании Наиль Маганов.Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.На встрече стороны обменялись мнениями о реализации совместных инвестиционных проектов, проведения геологоразведочных работ на территории области, расширения сети АЗС в Ташкентской области.Они также обсудили предложения по повышению квалификации специалистов, работающих в ООО “Первый завод резинотехники”, который расположен в СЭЗ “Ангрен”.Читайте также: Газовые заправки возобновят работу до конца недели – Минэнерго
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узбекистан ташкент ташкентская область татнефть хоким зоир мирзаев наиль маганов увеличение сети заправочных станций азс
узбекистан ташкент ташкентская область татнефть хоким зоир мирзаев наиль маганов увеличение сети заправочных станций азс
В Ташобласти может увеличиться число заправок "Татнефти"
19:08 17.02.2023 (обновлено: 19:24 17.02.2023)
Вопрос расширения сети заправочных станций обсудили на встрече хоким области Зоир Мирзаев и руководитель "Татнефти".
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкентской области может вырасти число заправочных станций "Татнефти". Этот вопрос на встрече в Ташкенте обсудили хоким области Зоир Мирзаев и глава российской компании Наиль Маганов.
Об этом сообщили
в пресс-службе областного хокимията.
На встрече стороны обменялись мнениями о реализации совместных инвестиционных проектов, проведения геологоразведочных работ на территории области, расширения сети АЗС в Ташкентской области.
Они также обсудили предложения по повышению квалификации специалистов, работающих в ООО “Первый завод резинотехники”, который расположен в СЭЗ “Ангрен”.