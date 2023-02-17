https://uz.sputniknews.ru/20230217/v-tashoblasti-mojet-uvelichitsya-chislo-zapravok-tatnefti-32347968.html

В Ташобласти может увеличиться число заправок "Татнефти"

В Ташобласти может увеличиться число заправок "Татнефти"

Вопрос расширения сети заправочных станций обсудили на встрече хоким области Зоир Мирзаев и руководитель "Татнефти".

2023-02-17T19:08+0500

2023-02-17T19:08+0500

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общество

узбекистан

россия

татарстан

ташкент

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зоир мирзаев

татнефть

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкентской области может вырасти число заправочных станций "Татнефти". Этот вопрос на встрече в Ташкенте обсудили хоким области Зоир Мирзаев и глава российской компании Наиль Маганов.Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.На встрече стороны обменялись мнениями о реализации совместных инвестиционных проектов, проведения геологоразведочных работ на территории области, расширения сети АЗС в Ташкентской области.Они также обсудили предложения по повышению квалификации специалистов, работающих в ООО “Первый завод резинотехники”, который расположен в СЭЗ “Ангрен”.Читайте также: Газовые заправки возобновят работу до конца недели – Минэнерго

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татарстан

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