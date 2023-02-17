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https://uz.sputniknews.ru/20230217/za-ispolzovanie-solnechnyx-paneley-mojno-poluchit-subsidii-32344808.html
За использование солнечных панелей можно получить субсидии
За использование солнечных панелей можно получить субсидии
Жители Узбекистана смогут получить от 1000 сумов субсидий за каждый киловатт/час вырабатываемой электроэнергии.
2023-02-17T18:06+0500
2023-02-17T19:21+0500
общество
солнечная энергия
электроэнергия
постановление
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Узбекистанцы смогут получить субсидии за электроэнергию, вырабатываемую с помощью солнечных панелей. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев.Согласно документу, с 1 апреля 2023 года в республике стартует программа "Солнечный дом" по стимулированию установки солнечных панелей малой мощности (общая мощность до 50 кВт) в домохозяйствах в регионах республики.Власти планируют, что благодаря программе солнечные панели небольшой мощности в своих домах установят 37 тыс. жителей.С помощью солнечных панелей жители смогут обеспечивать свои потребности в электричестве, а излишки передавать в общую систему. Согласно постановлению, за каждый киловатт/час переданной электроэнергии из госбюджета выделят 1 тыс. сумов субсидий.Кроме того, в республике запустят электростанции, работающие на возобновляемых источниках, общей мощностью 4 300 МВт.В том числе:Постановление предусматривает создание компании “Яшил энергия” ("Зелёная энергия") по установке на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы, государственных органов и других организаций, а также эксплуатации возобновляемых источников энергии малой мощности.Читайте также: На зданиях Ташкента могут установить солнечные панели общей мощностью 2 тыс МВт
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электричество возобновляемые источники энергии солнечные панели государство будет выкупать излишки по какой цене постановлние
электричество возобновляемые источники энергии солнечные панели государство будет выкупать излишки по какой цене постановлние

За использование солнечных панелей можно получить субсидии

18:06 17.02.2023 (обновлено: 19:21 17.02.2023)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМайминская солнечная электростанция в Республике Алтай
Майминская солнечная электростанция в Республике Алтай - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2023
© Sputnik / Александр Кряжев
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Жители Узбекистана смогут получить от 1000 сумов субсидий за каждый киловатт/час вырабатываемой электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Узбекистанцы смогут получить субсидии за электроэнергию, вырабатываемую с помощью солнечных панелей. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Согласно документу, с 1 апреля 2023 года в республике стартует программа "Солнечный дом" по стимулированию установки солнечных панелей малой мощности (общая мощность до 50 кВт) в домохозяйствах в регионах республики.
Власти планируют, что благодаря программе солнечные панели небольшой мощности в своих домах установят 37 тыс. жителей.
С помощью солнечных панелей жители смогут обеспечивать свои потребности в электричестве, а излишки передавать в общую систему. Согласно постановлению, за каждый киловатт/час переданной электроэнергии из госбюджета выделят 1 тыс. сумов субсидий.
Кроме того, в республике запустят электростанции, работающие на возобновляемых источниках, общей мощностью 4 300 МВт.
В том числе:
2 100 МВт – крупные солнечные и ветряные электростанции;
1 200 МВт – солнечные панели, установленные в объектах социальной сферы, на зданиях и сооружениях хозяйствующих субъектов, а также в домохозяйствах;
550 МВт – малые фотоэлектрические станции, устанавливаемые предпринимателями.
В стране в этом году также запустят более крупные электростанции:
На основе государственно-частного партнерства построят 27 солнечных и ветряных электростанций большой мощности;
765 многоэтажных домов, которые будут сданы в эксплуатацию, обеспечат энергией из возобновляемых источников;
на 20 тыс. объектов социальной сферы и государственных учреждений установят устройства, работающие на возобновляемых источниках энергии, малой мощности;
в 11 тысяч зданиях и сооружениях, принадлежащих предпринимателям, установят солнечные панели и небольшие фотоэлектрические станции;
в регионах будет построят 103 малые и микрогидроэлектростанции;
5 407 объектов социальной сферы будут отапливать углем.
Постановление предусматривает создание компании “Яшил энергия” ("Зелёная энергия") по установке на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы, государственных органов и других организаций, а также эксплуатации возобновляемых источников энергии малой мощности.
Читайте также: На зданиях Ташкента могут установить солнечные панели общей мощностью 2 тыс МВт
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