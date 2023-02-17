https://uz.sputniknews.ru/20230217/za-ispolzovanie-solnechnyx-paneley-mojno-poluchit-subsidii-32344808.html

За использование солнечных панелей можно получить субсидии

За использование солнечных панелей можно получить субсидии

Жители Узбекистана смогут получить от 1000 сумов субсидий за каждый киловатт/час вырабатываемой электроэнергии.

2023-02-17T18:06+0500

2023-02-17T18:06+0500

2023-02-17T19:21+0500

общество

солнечная энергия

электроэнергия

постановление

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Узбекистанцы смогут получить субсидии за электроэнергию, вырабатываемую с помощью солнечных панелей. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев.Согласно документу, с 1 апреля 2023 года в республике стартует программа "Солнечный дом" по стимулированию установки солнечных панелей малой мощности (общая мощность до 50 кВт) в домохозяйствах в регионах республики.Власти планируют, что благодаря программе солнечные панели небольшой мощности в своих домах установят 37 тыс. жителей.С помощью солнечных панелей жители смогут обеспечивать свои потребности в электричестве, а излишки передавать в общую систему. Согласно постановлению, за каждый киловатт/час переданной электроэнергии из госбюджета выделят 1 тыс. сумов субсидий.Кроме того, в республике запустят электростанции, работающие на возобновляемых источниках, общей мощностью 4 300 МВт.В том числе:Постановление предусматривает создание компании “Яшил энергия” ("Зелёная энергия") по установке на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы, государственных органов и других организаций, а также эксплуатации возобновляемых источников энергии малой мощности.Читайте также: На зданиях Ташкента могут установить солнечные панели общей мощностью 2 тыс МВт

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электричество возобновляемые источники энергии солнечные панели государство будет выкупать излишки по какой цене постановлние