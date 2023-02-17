За использование солнечных панелей можно получить субсидии
18:06 17.02.2023 (обновлено: 19:21 17.02.2023)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМайминская солнечная электростанция в Республике Алтай
© Sputnik / Александр Кряжев/
Жители Узбекистана смогут получить от 1000 сумов субсидий за каждый киловатт/час вырабатываемой электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Узбекистанцы смогут получить субсидии за электроэнергию, вырабатываемую с помощью солнечных панелей. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Согласно документу, с 1 апреля 2023 года в республике стартует программа "Солнечный дом" по стимулированию установки солнечных панелей малой мощности (общая мощность до 50 кВт) в домохозяйствах в регионах республики.
Власти планируют, что благодаря программе солнечные панели небольшой мощности в своих домах установят 37 тыс. жителей.
С помощью солнечных панелей жители смогут обеспечивать свои потребности в электричестве, а излишки передавать в общую систему. Согласно постановлению, за каждый киловатт/час переданной электроэнергии из госбюджета выделят 1 тыс. сумов субсидий.
Кроме того, в республике запустят электростанции, работающие на возобновляемых источниках, общей мощностью 4 300 МВт.
В том числе:
2 100 МВт – крупные солнечные и ветряные электростанции;
1 200 МВт – солнечные панели, установленные в объектах социальной сферы, на зданиях и сооружениях хозяйствующих субъектов, а также в домохозяйствах;
550 МВт – малые фотоэлектрические станции, устанавливаемые предпринимателями.
В стране в этом году также запустят более крупные электростанции:
На основе государственно-частного партнерства построят 27 солнечных и ветряных электростанций большой мощности;
765 многоэтажных домов, которые будут сданы в эксплуатацию, обеспечат энергией из возобновляемых источников;
на 20 тыс. объектов социальной сферы и государственных учреждений установят устройства, работающие на возобновляемых источниках энергии, малой мощности;
в 11 тысяч зданиях и сооружениях, принадлежащих предпринимателям, установят солнечные панели и небольшие фотоэлектрические станции;
в регионах будет построят 103 малые и микрогидроэлектростанции;
5 407 объектов социальной сферы будут отапливать углем.
Постановление предусматривает создание компании “Яшил энергия” ("Зелёная энергия") по установке на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы, государственных органов и других организаций, а также эксплуатации возобновляемых источников энергии малой мощности.