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https://uz.sputniknews.ru/20230218/bobojonov-vozglavil-federatsiyu-voleybola--32357527.html
Бобожонов возглавил Федерацию волейбола
Бобожонов возглавил Федерацию волейбола
В Национальном олимпийском комитете избрали председателя.
2023-02-18T12:58+0500
2023-02-18T12:58+0500
спорт
пулат бобожонов
федерация волейбола узбекистана
волейбол
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана, генерал-лейтенант Пулат Бобожонов занял пост председателя Федерации волейбола страны, предает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Избрание нового главы прошло сегодня на внеочередной отчётно-выборной конференции ведомства.Напомним, Пулат Бобожонов родился 1 января 1961 года в Багатском районе Хорезмской области.С 1977 по 1982 год учился на юридическом факультете ТашГУ. С 1982 по 1992 занимал разные должности в структурах Прокуратуры. С 1996 по 1999 год был заместителем хокима Хорезмской области. В 1999 году начал работать аппарате президента Узбекистана.С 2000 по 2012 занимал разные должности в Генеральной прокуратуре. В 2012 году стал хокимом Хорезмской области. В 2017 году занял пост министра внутренних дел республики.Читайте также:В Ташкенте прошел Кубок мира по фехтованию на саблях – видеоСборная Узбекистана завоевала четыре медали на ЧА по легкой атлетике
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бобожонов возглавил федерацию волейбола бобожонов кто это прокурор министр внутренних дел биография волейбол спорт узбекистан национальный олимпийский комитет федерация волейбола спорт новости спорта

Бобожонов возглавил Федерацию волейбола

12:58 18.02.2023
© Миллий олимпия қўмитаси Пўлат Бобожонов
Пўлат Бобожонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2023
© Миллий олимпия қўмитаси
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На отчетной конференции в Национальном олимпийском комитете избрали нового председателя.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана, генерал-лейтенант Пулат Бобожонов занял пост председателя Федерации волейбола страны, предает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Избрание нового главы прошло сегодня на внеочередной отчётно-выборной конференции ведомства.
Напомним, Пулат Бобожонов родился 1 января 1961 года в Багатском районе Хорезмской области.
С 1977 по 1982 год учился на юридическом факультете ТашГУ. С 1982 по 1992 занимал разные должности в структурах Прокуратуры. С 1996 по 1999 год был заместителем хокима Хорезмской области. В 1999 году начал работать аппарате президента Узбекистана.
С 2000 по 2012 занимал разные должности в Генеральной прокуратуре. В 2012 году стал хокимом Хорезмской области. В 2017 году занял пост министра внутренних дел республики.
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