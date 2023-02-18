https://uz.sputniknews.ru/20230218/bobojonov-vozglavil-federatsiyu-voleybola--32357527.html

Бобожонов возглавил Федерацию волейбола

Бобожонов возглавил Федерацию волейбола

В Национальном олимпийском комитете избрали председателя.

2023-02-18T12:58+0500

2023-02-18T12:58+0500

2023-02-18T12:58+0500

спорт

пулат бобожонов

федерация волейбола узбекистана

волейбол

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана, генерал-лейтенант Пулат Бобожонов занял пост председателя Федерации волейбола страны, предает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Избрание нового главы прошло сегодня на внеочередной отчётно-выборной конференции ведомства.Напомним, Пулат Бобожонов родился 1 января 1961 года в Багатском районе Хорезмской области.С 1977 по 1982 год учился на юридическом факультете ТашГУ. С 1982 по 1992 занимал разные должности в структурах Прокуратуры. С 1996 по 1999 год был заместителем хокима Хорезмской области. В 1999 году начал работать аппарате президента Узбекистана.С 2000 по 2012 занимал разные должности в Генеральной прокуратуре. В 2012 году стал хокимом Хорезмской области. В 2017 году занял пост министра внутренних дел республики.Читайте также:В Ташкенте прошел Кубок мира по фехтованию на саблях – видеоСборная Узбекистана завоевала четыре медали на ЧА по легкой атлетике

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