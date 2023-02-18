https://uz.sputniknews.ru/20230218/knr-prizvala-zapad-obsudit-s-rossiey-sozdanie-sistemy-bezopasnosti--32356321.html

КНР призвала Запад обсудить с Россией создание системы безопасности

КНР призвала Запад обсудить с Россией создание системы безопасности

Дипломат призвал прекратить огонь и начать переговоры.

2023-02-18T12:15+0500

2023-02-18T12:15+0500

2023-02-18T12:15+0500

в мире

китай

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конфликт

безопасность

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. США, ЕС и НАТО следует сесть за стол переговоров с Россией, чтобы обсудить создание эффективной архитектуры безопасности, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ. Об этом сообщает РИА Новости. Китайский дипломат отметил, если бы все страны выполняли положения Минских договоренностей, возможно, украинского кризиса можно было избежать.По его мнению, конфликт на Украине – апогей противоречий между государствами по поводу европейской безопасности. Также он тесно связан с расширением НАТО на Восток, происходящим со времен Холодной войны.Постпред уточнил, что Китай выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на территории Европы.Напомним, в 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения. Документ закреплял меры для урегулирования ситуации в Донбассе. Однако Киев не выполнял пункты.В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующей властью в России.Читайте также:Почему Украина теряет танки НАТО до поставокВавилов: почему китайский воздушный шар вызвал истерику в США?

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