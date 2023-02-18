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В Узбекистан приедет Василий Соловьев
В Узбекистан приедет Василий Соловьев
Известный российский кинопродюсер, ведущий и актер проведет мастер-класс в Ташкентском филиале ВГИК.
2023-02-18T10:12+0500
2023-02-18T10:12+0500
2023-02-18T10:12+0500
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Известный российский кинопродюсер, актер и телеведущий Василий Соловьев приедет в Ташкент.Он проведет мастер-класс в Ташкентском филиале Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), сообщает пресс-служба филиала.Мастер-класс с участием Василия Соловьева пройдет 24 февраля в 17.00.Василий Соловьёв - обладатель гран-при "Кинотавр" и лауреат Берлинского кинофестиваля, продюсер многих проектов на "Матч ТВ", "ТНТ", "НТВ".Его фильм "Хороший мальчик" был одним из самых ожидаемых фильмов 2016 года по версии портала "КиноПоиск", а фильм "Хэппи-энд" занял пятое место в абсолютном рейтинге фильмов 2020 года.Напомним, 22 февраля в филиале ВГИК пройдет мастер-класс российской актрисы театра и кино Алены Хмельницкой.Читайте также: Алена Хмельницкая приедет в Ташкент
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узбекистан ташкент вгик всероссийский государственный университет кинематографии имени герасимова мастер-класс актер кинопродюсер телеведущий василий соловьев
узбекистан ташкент вгик всероссийский государственный университет кинематографии имени герасимова мастер-класс актер кинопродюсер телеведущий василий соловьев
В Узбекистан приедет Василий Соловьев
Известный российский кинопродюсер, ведущий и актер проведет мастер-класс в Ташкентском филиале ВГИК.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Известный российский кинопродюсер, актер и телеведущий Василий Соловьев приедет в Ташкент.
Он проведет мастер-класс в Ташкентском филиале Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), сообщает
пресс-служба филиала.
Мастер-класс с участием Василия Соловьева пройдет 24 февраля в 17.00.
Василий Соловьёв - обладатель гран-при "Кинотавр" и лауреат Берлинского кинофестиваля, продюсер многих проектов на "Матч ТВ", "ТНТ", "НТВ".
Его фильм "Хороший мальчик" был одним из самых ожидаемых фильмов 2016 года по версии портала "КиноПоиск", а фильм "Хэппи-энд" занял пятое место в абсолютном рейтинге фильмов 2020 года.
Напомним, 22 февраля в филиале ВГИК пройдет мастер-класс российской актрисы театра и кино Алены Хмельницкой.