https://uz.sputniknews.ru/20230218/zapad-pridumyvaet-sebe-druguyu-rossiyu-32368459.html
Запад придумывает себе другую Россию
Запад придумывает себе другую Россию
Диалог не подразумевает стремления достичь результата
2023-02-18T20:16+0500
2023-02-18T20:16+0500
2023-02-18T20:16+0500
колумнисты
нато
запад
россия
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Но возможен ли диалог во время войны? Нет, потому что с врагом не разговаривают — с ним воюют и стремятся его победить. Иными словами, отказываясь от диалога с Россией, Запад подтверждает то, что не хочет признавать официально, — он осознает себя находящимся в состоянии войны с нашей страной. Именно поэтому мы слышим то, что произнес в пятницу Эммануэль Макрон:Но зачем нам вообще диалог с Западом, если мы и так прекрасно понимаем, что именно с ним и воюем за Украину? Запад все равно не признает очевидное — не признает Украину частью русского мира — и будет дальше, наоборот, выставлять нас агрессорами, а себя — жертвой нашей экспансии.Проблема в том, что у нас часто путают диалог с переговорами. И если переговоры нам сейчас вести действительно нет никакого смысла (да и не с кем, потому что единственной силой, принимающей решения, являются англосаксы, уверенные в том, что сумеют удержать и колонизировать Украину), то диалог всегда возможен.Что такое, например, заседание Совета Безопасности ООН? Тот же самый многосторонний диалог, в том числе между Россией и Западом. Да, он сейчас все больше похож на череду монологов и деклараций, но и это является элементом международных отношений, геополитической борьбы. Диалог не может быть больше нужен одной из сторон: он всегда нужен всем сторонам, если они хотят иметь представление о позиции своего противника или даже врага. В нынешней ситуации конфронтации (практически войны) России и Запада никакой диалог не приведет к решению вопроса принадлежности Украины — он будет решен на поле боя, но сам факт присутствия представителей враждебных сторон на одних и тех же площадках свидетельствует о понимании ими серьезности момента и желании соблюдать минимальные правила взаимоотношений.Именно поэтому Россия и США не разрывают дипломатических отношений, чтобы в ситуации жесткого конфликта сохранять формальные связи, символизирующие отсутствие прямой войны между двумя сверхдержавами. Однако одновременно с этим англосаксы делают ставку и на изоляцию России в мире, частью чего является исключение нашей страны из всевозможных международных организаций и клубов. И если исключить нас из ООН невозможно, а из "Большой двадцатки" не получилось, то созданные Западом организации куда более управляемые, поэтому и происходит приостановка нашего участия. Кое-где Россия сама выходит из них — как было с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Тут все понятно: сужается поле для диалога, нас не хотят слышать, мы не хотим говорить в такой атмосфере. Но при этом Россия, естественно, не собирается на радость Западу покидать международные структуры, созданные с ее участием или даже по нашей инициативе. Тогда Запад начинает действовать совсем примитивно: просто отказывается выдавать визы российским делегатам.Именно так было сделано летом в отношении депутатов, которые должны были приехать на Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Бирмингем, — им просто не дали британские визы. Потому что они все были в санкционных списках Великобритании и ЕС, ну и вообще, Россия же агрессор. Но ОБСЕ — это ведь наследник Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, того самого "Хельсинки-1975", на котором встретились Восток и Запад, США и СССР, Западная и Восточная Европа. Зафиксировали границы, права человека и общую безопасность. Без СССР, России эта организация бессмысленна: с кем будут страны НАТО обсуждать свою безопасность — сами с собой?Исключить Россию из ОБСЕ невозможно, так что все решается только вот такими приемами с невыдачей виз. Но на следующей неделе очередная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в Вене — как раз в годовщину начала спецоперации, 23-24 февраля. Тут Австрия взяла и выдала визы всем российским депутатам во главе с вице-спикером Петром Толстым. Мол, да, мы знаем, что они в санкционных списках ЕС, да, у нас тоже Шенген, но тут международное мероприятие, а в Вене штаб-квартира ОБСЕ, мы обязаны обеспечить ее работу.Казалось бы, мелочь, хотя и подчеркивающая упрямые попытки Австрии держаться в последних рядах антироссийской коалиции. Ну приедет российская делегация в Вену, выступит на сессии, европейцы будут обвинять нас, мы — европейцев. Какой-никакой, но диалог, пусть и на повышенных тонах, однако даже это совершенно не нужно той части западных элит, которая сделала ставку на поражение и ликвидацию России. Поэтому восемь десятков делегатов ПА ОБСЕ из 20 стран (всего в нее входят 57 государств) направили австрийскому канцлеру письмо с просьбой запретить русским парламентариям въезд в Австрию, потому что "им нет места в учреждении, призванном содействовать искреннему диалогу и противодействию войне".Австрийцы пока что держатся, так что есть шанс, что на следующей неделе в Вене будет шоу. Потому что, не добившись запрета на въезд россиян, некоторые делегации могут бойкотировать заседание — о таком намерении уже объявила, например, Литва (которую, кстати, англосаксы вообще используют как хотят, достаточно вспомнить ее игры с Тайванем), собирающаяся подбить на совместный демарш и другие страны Северной Европы.Часть европейских элит не хотят видеть Россию — ни у себя дома, ни в международных организациях, ни на карте мира. Вместо представителей нашей страны они будут общаться с Ходорковским и Каспаровым, как это происходит в Мюнхене на конференции по безопасности. Там "хорошим русским" даже придумали специальное мероприятие под названием "Переосмысляя Россию", чтобы вместе с ними обсудить, как потом, после поражения России, проводить в нашей стране "депутинизацию". То есть диалог с Россией англосаксы подменяют монологом, при этом выдавая его за разговор с русскими — только "правильными", "хорошими" и "демократическими".Подобный отрыв от реальности сам по себе свидетельствует о кризисе западного мировосприятия, о неадекватности правящих элит, так что американцам и европейцам не надо потом удивляться последствиям их безумных действий.Читайте также:Россию пообещали уничтожить через три месяцаЧто России делать с новыми власовцами
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запад россия мнение эксперта украина ес киев брюссель макрон байден путин зеленский украинский кризис мнение эксперта политика новости новость
запад россия мнение эксперта украина ес киев брюссель макрон байден путин зеленский украинский кризис мнение эксперта политика новости новость
Запад придумывает себе другую Россию
Чем отличается диалог от переговоров? Тем, что диалог не подразумевает стремления достичь результата: он просто позволяет услышать собеседника, узнать его позицию.
Но возможен ли диалог во время войны? Нет, потому что с врагом не разговаривают — с ним воюют и стремятся его победить. Иными словами, отказываясь от диалога с Россией, Запад подтверждает то, что не хочет признавать официально, — он осознает себя находящимся в состоянии войны с нашей страной. Именно поэтому мы слышим то, что произнес в пятницу Эммануэль Макрон:
"Мы должны найти силу и смелость, чтобы выстроить диалог с Россией, без которого невозможен мир в Европе. Но время для диалога еще не настало. На данный момент важно сконцентрироваться на интенсификации военной помощи Украине".
Но зачем нам вообще диалог с Западом, если мы и так прекрасно понимаем, что именно с ним и воюем за Украину? Запад все равно не признает очевидное — не признает Украину частью русского мира — и будет дальше, наоборот, выставлять нас агрессорами, а себя — жертвой нашей экспансии.
Проблема в том, что у нас часто путают диалог с переговорами. И если переговоры нам сейчас вести действительно нет никакого смысла (да и не с кем, потому что единственной силой, принимающей решения, являются англосаксы, уверенные в том, что сумеют удержать и колонизировать Украину), то диалог всегда возможен.
Что такое, например, заседание Совета Безопасности ООН? Тот же самый многосторонний диалог, в том числе между Россией и Западом. Да, он сейчас все больше похож на череду монологов и деклараций, но и это является элементом международных отношений, геополитической борьбы. Диалог не может быть больше нужен одной из сторон: он всегда нужен всем сторонам, если они хотят иметь представление о позиции своего противника или даже врага. В нынешней ситуации конфронтации (практически войны) России и Запада никакой диалог не приведет к решению вопроса принадлежности Украины — он будет решен на поле боя, но сам факт присутствия представителей враждебных сторон на одних и тех же площадках свидетельствует о понимании ими серьезности момента и желании соблюдать минимальные правила взаимоотношений.
Именно поэтому Россия и США не разрывают дипломатических отношений, чтобы в ситуации жесткого конфликта сохранять формальные связи, символизирующие отсутствие прямой войны между двумя сверхдержавами. Однако одновременно с этим англосаксы делают ставку и на изоляцию России в мире, частью чего является исключение нашей страны из всевозможных международных организаций и клубов. И если исключить нас из ООН невозможно, а из "Большой двадцатки" не получилось, то созданные Западом организации куда более управляемые, поэтому и происходит приостановка нашего участия. Кое-где Россия сама выходит из них — как было с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Тут все понятно: сужается поле для диалога, нас не хотят слышать, мы не хотим говорить в такой атмосфере. Но при этом Россия, естественно, не собирается на радость Западу покидать международные структуры, созданные с ее участием или даже по нашей инициативе. Тогда Запад начинает действовать совсем примитивно: просто отказывается выдавать визы российским делегатам.
Именно так было сделано летом в отношении депутатов, которые должны были приехать на Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Бирмингем, — им просто не дали британские визы. Потому что они все были в санкционных списках Великобритании и ЕС, ну и вообще, Россия же агрессор. Но ОБСЕ — это ведь наследник Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, того самого "Хельсинки-1975", на котором встретились Восток и Запад, США и СССР, Западная и Восточная Европа. Зафиксировали границы, права человека и общую безопасность. Без СССР, России эта организация бессмысленна: с кем будут страны НАТО обсуждать свою безопасность — сами с собой?
Исключить Россию из ОБСЕ невозможно, так что все решается только вот такими приемами с невыдачей виз. Но на следующей неделе очередная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в Вене — как раз в годовщину начала спецоперации, 23-24 февраля. Тут Австрия взяла и выдала визы всем российским депутатам во главе с вице-спикером Петром Толстым. Мол, да, мы знаем, что они в санкционных списках ЕС, да, у нас тоже Шенген, но тут международное мероприятие, а в Вене штаб-квартира ОБСЕ, мы обязаны обеспечить ее работу.
Казалось бы, мелочь, хотя и подчеркивающая упрямые попытки Австрии держаться в последних рядах антироссийской коалиции. Ну приедет российская делегация в Вену, выступит на сессии, европейцы будут обвинять нас, мы — европейцев. Какой-никакой, но диалог, пусть и на повышенных тонах, однако даже это совершенно не нужно той части западных элит, которая сделала ставку на поражение и ликвидацию России. Поэтому восемь десятков делегатов ПА ОБСЕ из 20 стран (всего в нее входят 57 государств) направили австрийскому канцлеру письмо с просьбой запретить русским парламентариям въезд в Австрию, потому что "им нет места в учреждении, призванном содействовать искреннему диалогу и противодействию войне".
Австрийцы пока что держатся, так что есть шанс, что на следующей неделе в Вене будет шоу. Потому что, не добившись запрета на въезд россиян, некоторые делегации могут бойкотировать заседание — о таком намерении уже объявила, например, Литва (которую, кстати, англосаксы вообще используют как хотят, достаточно вспомнить ее игры с Тайванем), собирающаяся подбить на совместный демарш и другие страны Северной Европы.
Часть европейских элит не хотят видеть Россию — ни у себя дома, ни в международных организациях, ни на карте мира. Вместо представителей нашей страны они будут общаться с Ходорковским и Каспаровым, как это происходит в Мюнхене на конференции по безопасности. Там "хорошим русским" даже придумали специальное мероприятие под названием "Переосмысляя Россию", чтобы вместе с ними обсудить, как потом, после поражения России, проводить в нашей стране "депутинизацию". То есть диалог с Россией англосаксы подменяют монологом, при этом выдавая его за разговор с русскими — только "правильными", "хорошими" и "демократическими".
Подобный отрыв от реальности сам по себе свидетельствует о кризисе западного мировосприятия, о неадекватности правящих элит, так что американцам и европейцам не надо потом удивляться последствиям их безумных действий.