https://uz.sputniknews.ru/20230220/bayden-priexal-v-kiev-32388159.html

Байден приехал в Киев

Байден приехал в Киев

США собирается объявить о поставке новой партии оружия Украине и введении дополнительных антироссийских санкций.

2023-02-20T15:39+0500

2023-02-20T15:39+0500

2023-02-20T15:50+0500

в мире

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оружие

санкции

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ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден прилетел в Киев. Об этом он сообщил в обращении на официальном сайте Белого Дома.Он также заявил, что Украина получит очередную партию оружия и боеприпасов. Об этом правительство США официально объявит во вторник."Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров ПВО", - уточнил Байден.По данным Reuters, объем военной помощи может составить $500 млн.Америка также введет дополнительный пакет антироссийских санкций, заявил президент США.После завершения визита в Киев, президент Соединенных Штатов посетит Польшу, где встретится с президентом Дудой и лидерами союзников "с восточного фланга".Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.Читайте также: Южная Корея и США провели совместные учения ВВС в ответ на пуск ракеты КНДР

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