https://uz.sputniknews.ru/20230220/biznes-missiya-v-tashkent-kompanii-iz-kalugi-postavyat-tovary-v-uzbekistan--32390931.html
Бизнес-миссия в Ташкент. Компании из Калуги поставят товары в Узбекистан
Бизнес-миссия в Ташкент. Компании из Калуги поставят товары в Узбекистан
В бизнес-миссии приняли участие шесть компаний, которые специализируются на производстве и разработке различной продукции, от соусов до стройматериалов.
2023-02-20T19:58+0500
2023-02-20T19:58+0500
2023-02-20T19:58+0500
узбекистан
ташкент
калужская область
калуга
бизнес
бизнес-миссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/14/32390767_0:46:1281:766_1920x0_80_0_0_4f1f106d6593bdff2073df59693843df.jpg
ТАШКЕНТ, 20 фев- Sputnik. С 14 по 17 февраля в Ташкенте прошла бизнес-миссия, которая была организована в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" при содействии министерства экономического развития и промышленности Калужской области, а также Центра поддержки экспорта Калужской области.В мероприятии приняли участие шесть компаний, которые специализируются на производстве и разработке различной продукции: соусы и порционные продукты, системы опалубки и металлоконструкции различного назначения, пластиковые изделия, плавающая и тонущая биозагрузка, весовое оборудование, каркасно-тентовые конструкции полного цикла.В рамках бизнес-миссии делегаты провели более 42 встреч с потенциальными партнерами из Узбекистана, где обсудили вопросы двустороннего долгосрочного сотрудничества и возможность заключения внешнеторговых контрактов на выгодных условиях. У бизнесменов была насыщенная программа: были организованы встречи с Торговым представителем РФ в Узбекистане Константином Злыгостевым и представителем АО "Российский экспортный центр" в Узбекистане Павлом Бухановым. Участники бизнес-миссии посетили крупные строительные холдинги, весь спектр компаний по продовольственным товарам от крупных сетевых супермаркетов до дистрибьюторов, аграрные предприятия, ассоциации пищевой промышленности, а также встретились с партнерами из сферы развлекательных услуг.В ходе встреч предприниматели из Калуги проявили себя как перспективные партнеры и продемонстрировали высокий экспортный потенциал региона. Партнеры из Узбекистана также выразили заинтересованность и открытость к переговорам. Благодаря исследованиям, встречам, показам образцов для компаний из Калуги намечен путь успешного выхода на рынок Узбекистана.*Материал опубликован на коммерческой основе
узбекистан
ташкент
калужская область
калуга
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/14/32390767_98:0:1181:812_1920x0_80_0_0_eb794fbd9bbde49d171d555e397e8cf2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент россия калужская область компании бизнес-миссия переговоры поставки экспорт
узбекистан ташкент россия калужская область компании бизнес-миссия переговоры поставки экспорт
Бизнес-миссия в Ташкент. Компании из Калуги поставят товары в Узбекистан
В бизнес-миссии приняли участие шесть компаний, которые специализируются на производстве и разработке различной продукции, от соусов до стройматериалов.
ТАШКЕНТ, 20 фев- Sputnik. С 14 по 17 февраля в Ташкенте прошла бизнес-миссия, которая была организована в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" при содействии министерства экономического развития и промышленности Калужской области, а также Центра поддержки экспорта Калужской области.
В мероприятии приняли участие шесть компаний, которые специализируются на производстве и разработке различной продукции: соусы и порционные продукты, системы опалубки и металлоконструкции различного назначения, пластиковые изделия, плавающая и тонущая биозагрузка, весовое оборудование, каркасно-тентовые конструкции полного цикла.
В рамках бизнес-миссии делегаты провели более 42 встреч с потенциальными партнерами из Узбекистана, где обсудили вопросы двустороннего долгосрочного сотрудничества и возможность заключения внешнеторговых контрактов на выгодных условиях. У бизнесменов была насыщенная программа: были организованы встречи с Торговым представителем РФ в Узбекистане Константином Злыгостевым и представителем АО "Российский экспортный центр" в Узбекистане Павлом Бухановым. Участники бизнес-миссии посетили крупные строительные холдинги, весь спектр компаний по продовольственным товарам от крупных сетевых супермаркетов до дистрибьюторов, аграрные предприятия, ассоциации пищевой промышленности, а также встретились с партнерами из сферы развлекательных услуг.
В ходе встреч предприниматели из Калуги проявили себя как перспективные партнеры и продемонстрировали высокий экспортный потенциал региона. Партнеры из Узбекистана также выразили заинтересованность и открытость к переговорам. Благодаря исследованиям, встречам, показам образцов для компаний из Калуги намечен путь успешного выхода на рынок Узбекистана.
*Материал опубликован на коммерческой основе