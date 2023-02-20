https://uz.sputniknews.ru/20230220/biznes-missiya-v-tashkent-kompanii-iz-kalugi-postavyat-tovary-v-uzbekistan--32390931.html

Бизнес-миссия в Ташкент. Компании из Калуги поставят товары в Узбекистан

Бизнес-миссия в Ташкент. Компании из Калуги поставят товары в Узбекистан

В бизнес-миссии приняли участие шесть компаний, которые специализируются на производстве и разработке различной продукции, от соусов до стройматериалов.

2023-02-20T19:58+0500

2023-02-20T19:58+0500

2023-02-20T19:58+0500

узбекистан

ташкент

калужская область

калуга

бизнес

бизнес-миссия

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ТАШКЕНТ, 20 фев- Sputnik. С 14 по 17 февраля в Ташкенте прошла бизнес-миссия, которая была организована в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" при содействии министерства экономического развития и промышленности Калужской области, а также Центра поддержки экспорта Калужской области.В мероприятии приняли участие шесть компаний, которые специализируются на производстве и разработке различной продукции: соусы и порционные продукты, системы опалубки и металлоконструкции различного назначения, пластиковые изделия, плавающая и тонущая биозагрузка, весовое оборудование, каркасно-тентовые конструкции полного цикла.В рамках бизнес-миссии делегаты провели более 42 встреч с потенциальными партнерами из Узбекистана, где обсудили вопросы двустороннего долгосрочного сотрудничества и возможность заключения внешнеторговых контрактов на выгодных условиях. У бизнесменов была насыщенная программа: были организованы встречи с Торговым представителем РФ в Узбекистане Константином Злыгостевым и представителем АО "Российский экспортный центр" в Узбекистане Павлом Бухановым. Участники бизнес-миссии посетили крупные строительные холдинги, весь спектр компаний по продовольственным товарам от крупных сетевых супермаркетов до дистрибьюторов, аграрные предприятия, ассоциации пищевой промышленности, а также встретились с партнерами из сферы развлекательных услуг.В ходе встреч предприниматели из Калуги проявили себя как перспективные партнеры и продемонстрировали высокий экспортный потенциал региона. Партнеры из Узбекистана также выразили заинтересованность и открытость к переговорам. Благодаря исследованиям, встречам, показам образцов для компаний из Калуги намечен путь успешного выхода на рынок Узбекистана.*Материал опубликован на коммерческой основе

узбекистан

ташкент

калужская область

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