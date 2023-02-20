https://uz.sputniknews.ru/20230220/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-kair-32390451.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Каир
Шавкат Мирзиёев отбыл в Каир
Президент Узбекистана вылетел в Египет по приглашению Президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха ас-Сиси.
2023-02-20T16:27+0500
2023-02-20T16:27+0500
2023-02-20T16:27+0500
политика
узбекистан
египет
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 20 февраля – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с официальным визитом в Египет.Переговоры на высшем уровне, пройдут во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в приоритетных сферах. Лидеры также подпишут ряд двусторонних документов.Президент Узбекистана также встретится с представителями ведущих компаний Египта.В рамках официального визита, Мирзиёев посетит Национальный музей египетской цивилизации, где хранится богатейшая коллекция исторических артефактов.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Египет с официальным визитом
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узбекистан египет каир президент шавкат мирзиёев официальный визит
узбекистан египет каир президент шавкат мирзиёев официальный визит
Шавкат Мирзиёев отбыл в Каир
Президент Узбекистана вылетел в Египет по приглашению Президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха ас-Сиси.
ТАШКЕНТ, 20 февраля – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с официальным визитом в Египет.
Переговоры на высшем уровне, пройдут во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире, сообщает
пресс-служба главы государства.
Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в приоритетных сферах. Лидеры также подпишут ряд двусторонних документов.
Президент Узбекистана также встретится с представителями ведущих компаний Египта.
В рамках официального визита, Мирзиёев посетит Национальный музей египетской цивилизации, где хранится богатейшая коллекция исторических артефактов.