https://uz.sputniknews.ru/20230220/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-kair-32390451.html

Шавкат Мирзиёев отбыл в Каир

Шавкат Мирзиёев отбыл в Каир

Президент Узбекистана вылетел в Египет по приглашению Президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха ас-Сиси.

2023-02-20T16:27+0500

2023-02-20T16:27+0500

2023-02-20T16:27+0500

политика

узбекистан

египет

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 20 февраля – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с официальным визитом в Египет.Переговоры на высшем уровне, пройдут во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в приоритетных сферах. Лидеры также подпишут ряд двусторонних документов.Президент Узбекистана также встретится с представителями ведущих компаний Египта.В рамках официального визита, Мирзиёев посетит Национальный музей египетской цивилизации, где хранится богатейшая коллекция исторических артефактов.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Египет с официальным визитом

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