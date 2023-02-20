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Шомуродов возглавил список самых дорогих легионеров ЦА
Шомуродов возглавил список самых дорогих легионеров ЦА
В рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных игроков Центральной Азии составленном Интернет-порталом Transfermarkt, попали три узбекистанца.
2023-02-20T14:37+0500
2023-02-20T14:37+0500
спорт
футбол
элдор шомуродов
узбекистан
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Элдора Шомуродова признали самым дорогостоящим легионером Центральной Азии. Рейтинг составил спортивный портал Transfermarkt.Игрок сборной Узбекистана подписал контракт с итальянской "Специей" стоимостью 7 млн евро.Казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов из московского ЦСКА -на второй позиции. Третье место у узбекистанца Джалолиддина Машарипова из саудовского "Аль-Насра".Еще один узбекистанец, Игорь Сергеев, выступает за казахстанский "Тобол".В Топ-10 самых дорогих игроков Центральной Азии вошли:Напомним: узбекистанский футболист Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за 18 млн евро.Нападающий из Узбекистана провел за "волков" 48 матчей и забил 6 мячей.Читайте также: Джиянов подписал контракт с "Нижним Новгородом"
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центральная азия узбекистан футбол рейтинг легионеры самые дорогие элдор шомуродов
центральная азия узбекистан футбол рейтинг легионеры самые дорогие элдор шомуродов

Шомуродов возглавил список самых дорогих легионеров ЦА

14:37 20.02.2023
© Ассоциация футбола УзбекистанаЭлдор Шомуродов
Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2023
© Ассоциация футбола Узбекистана
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В рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных игроков Центральной Азии составленном Интернет-порталом Transfermarkt, попали три узбекистанца.
ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Элдора Шомуродова признали самым дорогостоящим легионером Центральной Азии. Рейтинг составил спортивный портал Transfermarkt.
Игрок сборной Узбекистана подписал контракт с итальянской "Специей" стоимостью 7 млн евро.
Казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов из московского ЦСКА -на второй позиции. Третье место у узбекистанца Джалолиддина Машарипова из саудовского "Аль-Насра".
Еще один узбекистанец, Игорь Сергеев, выступает за казахстанский "Тобол".
В Топ-10 самых дорогих игроков Центральной Азии вошли:
1.
Элдор Шомуродов (Узбекистан / "Специя") — 7 миллионов евро
2.
Бахтиёр Зайнутдинов (Казахстан / ЦСКА) — 5 миллионов
3.
Джалолиддин Машарипов (Узбекистан / "Аль-Наср") — 2,5 млн
4.
Азиз Ганиев (Узбекистан / "Шабаб Аль-Ахли") — 2 млн
5.
Отабек Шукуров (Узбекистан / "Фатих Карагюмрюк")--2 млн
6.
Игорь Сергеев (Узбекистан / "Тобол") — 1,4 млн
7.
Нуралы Алип (Казахстан / "Зенит") (Казахстан / "Зенит") — 1,2 млн
8.
Александр Меркель (Казахстан / "Газиантеп") — 1 млн
9.
Марат Быстров (Казахстан / "Ахмат") — 1 млн
10.
Иброхимхалил Юлдошев (Узбекистан / "Нижний Новгород") — 900 тыс. евро.
Напомним: узбекистанский футболист Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за 18 млн евро.
Нападающий из Узбекистана провел за "волков" 48 матчей и забил 6 мячей.
Читайте также: Джиянов подписал контракт с "Нижним Новгородом"
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