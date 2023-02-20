https://uz.sputniknews.ru/20230220/shomurodov-vozglavil-spisok-samyx-dorogix-legionerov-tsa-32384811.html

Шомуродов возглавил список самых дорогих легионеров ЦА

Шомуродов возглавил список самых дорогих легионеров ЦА

В рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных игроков Центральной Азии составленном Интернет-порталом Transfermarkt, попали три узбекистанца.

2023-02-20T14:37+0500

2023-02-20T14:37+0500

2023-02-20T14:37+0500

спорт

футбол

элдор шомуродов

узбекистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Элдора Шомуродова признали самым дорогостоящим легионером Центральной Азии. Рейтинг составил спортивный портал Transfermarkt.Игрок сборной Узбекистана подписал контракт с итальянской "Специей" стоимостью 7 млн евро.Казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов из московского ЦСКА -на второй позиции. Третье место у узбекистанца Джалолиддина Машарипова из саудовского "Аль-Насра".Еще один узбекистанец, Игорь Сергеев, выступает за казахстанский "Тобол".В Топ-10 самых дорогих игроков Центральной Азии вошли:Напомним: узбекистанский футболист Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за 18 млн евро.Нападающий из Узбекистана провел за "волков" 48 матчей и забил 6 мячей.Читайте также: Джиянов подписал контракт с "Нижним Новгородом"

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