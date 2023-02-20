Шомуродов возглавил список самых дорогих легионеров ЦА
© Ассоциация футбола УзбекистанаЭлдор Шомуродов
© Ассоциация футбола Узбекистана
В рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных игроков Центральной Азии составленном Интернет-порталом Transfermarkt, попали три узбекистанца.
ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Элдора Шомуродова признали самым дорогостоящим легионером Центральной Азии. Рейтинг составил спортивный портал Transfermarkt.
Игрок сборной Узбекистана подписал контракт с итальянской "Специей" стоимостью 7 млн евро.
Казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов из московского ЦСКА -на второй позиции. Третье место у узбекистанца Джалолиддина Машарипова из саудовского "Аль-Насра".
Еще один узбекистанец, Игорь Сергеев, выступает за казахстанский "Тобол".
В Топ-10 самых дорогих игроков Центральной Азии вошли:
1.Элдор Шомуродов (Узбекистан / "Специя") — 7 миллионов евро
2.Бахтиёр Зайнутдинов (Казахстан / ЦСКА) — 5 миллионов
3.Джалолиддин Машарипов (Узбекистан / "Аль-Наср") — 2,5 млн
4.Азиз Ганиев (Узбекистан / "Шабаб Аль-Ахли") — 2 млн
5.Отабек Шукуров (Узбекистан / "Фатих Карагюмрюк")--2 млн
6.Игорь Сергеев (Узбекистан / "Тобол") — 1,4 млн
7.Нуралы Алип (Казахстан / "Зенит") (Казахстан / "Зенит") — 1,2 млн
8.Александр Меркель (Казахстан / "Газиантеп") — 1 млн
9.Марат Быстров (Казахстан / "Ахмат") — 1 млн
10.Иброхимхалил Юлдошев (Узбекистан / "Нижний Новгород") — 900 тыс. евро.
Напомним: узбекистанский футболист Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за 18 млн евро.
Нападающий из Узбекистана провел за "волков" 48 матчей и забил 6 мячей.
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