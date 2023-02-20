https://uz.sputniknews.ru/20230220/srok-dlya-podachi-zayavok-na-obuchenie-v-rossiyskix-vuzax-prodlili-32392371.html
Срок для подачи заявок на обучение в российских вузах продлили
Срок для подачи заявок на обучение в российских вузах продлили
Россотрудничество перенесло крайний срок подачи заявок на бесплатное обучение в России для узбекистанцев.
2023-02-20T18:21+0500
2023-02-20T18:21+0500
2023-02-20T18:31+0500
инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане
узбекистан
россия
вуз
россотрудничество
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ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Срок подачи заявок на обучение в российских вузах продлили.Абитуриенты из Узбекистана могут подать заявку для участия в отборочных испытаниях на бесплатное обучение в российских вузах до 20 марта, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Россострудничества. Речь идет о квотах Правительства Российской Федерации на 2023-24 учебные годы.Напомним, в этом году Россия увеличила число бюджетных квот для студентов из Узбекистана до 800 мест.Читайте также: Узбекистанские студенты смогут принять участие в международной олимпиаде по русскому языку
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Рамиз Бахтияров
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан россия бесплатное обучение в вузы срок подачи заявок продлили когда закончится россотрудничество квоты
узбекистан россия бесплатное обучение в вузы срок подачи заявок продлили когда закончится россотрудничество квоты
Срок для подачи заявок на обучение в российских вузах продлили
18:21 20.02.2023 (обновлено: 18:31 20.02.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Россотрудничество перенесло крайний срок подачи заявок на бесплатное обучение в России для узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Срок подачи заявок на обучение в российских вузах продлили.
Абитуриенты из Узбекистана могут подать заявку для участия в отборочных испытаниях на бесплатное обучение в российских вузах до 20 марта, сообщили корреспонденту Sputnik
в пресс-службе Россострудничества.
Речь идет о квотах Правительства Российской Федерации на 2023-24 учебные годы.
Напомним, в этом году Россия увеличила число бюджетных квот для студентов из Узбекистана до 800 мест.