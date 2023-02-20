https://uz.sputniknews.ru/20230220/srok-dlya-podachi-zayavok-na-obuchenie-v-rossiyskix-vuzax-prodlili-32392371.html

Срок для подачи заявок на обучение в российских вузах продлили

Срок для подачи заявок на обучение в российских вузах продлили

Россотрудничество перенесло крайний срок подачи заявок на бесплатное обучение в России для узбекистанцев.

2023-02-20T18:21+0500

2023-02-20T18:21+0500

2023-02-20T18:31+0500

инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане

узбекистан

россия

вуз

россотрудничество

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ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Срок подачи заявок на обучение в российских вузах продлили.Абитуриенты из Узбекистана могут подать заявку для участия в отборочных испытаниях на бесплатное обучение в российских вузах до 20 марта, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Россострудничества. Речь идет о квотах Правительства Российской Федерации на 2023-24 учебные годы.Напомним, в этом году Россия увеличила число бюджетных квот для студентов из Узбекистана до 800 мест.Читайте также: Узбекистанские студенты смогут принять участие в международной олимпиаде по русскому языку

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