https://uz.sputniknews.ru/20230219/uzbekistanskie-studenty-smogut-prinyat-uchastie-v-mejdunarodnoy-olimpiade-po-russkomu-yazyku-32370526.html

Узбекистанские студенты смогут принять участие в международной олимпиаде по русскому языку

Узбекистанские студенты смогут принять участие в международной олимпиаде по русскому языку

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 1 марта.

2023-02-19T13:18+0500

2023-02-19T13:18+0500

2023-02-19T13:18+0500

общество

студенты

русский язык

олимпиада

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Студенты из Узбекистана могут принять участие в Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному "Лобачевский/RU". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Известно, что принять участие могут:Олимпиада будет проводится дистанционно в три этапа. Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия до 1 марта.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанские студенты смогут принять участие в международной олимпиаде по русскому языку зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 1 марта