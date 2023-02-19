https://uz.sputniknews.ru/20230219/uzbekistanskie-studenty-smogut-prinyat-uchastie-v-mejdunarodnoy-olimpiade-po-russkomu-yazyku-32370526.html
Узбекистанские студенты смогут принять участие в международной олимпиаде по русскому языку
Узбекистанские студенты смогут принять участие в международной олимпиаде по русскому языку
Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 1 марта.
2023-02-19T13:18+0500
2023-02-19T13:18+0500
2023-02-19T13:18+0500
общество
студенты
русский язык
олимпиада
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Студенты из Узбекистана могут принять участие в Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному "Лобачевский/RU". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Известно, что принять участие могут:Олимпиада будет проводится дистанционно в три этапа. Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия до 1 марта.
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узбекистанские студенты смогут принять участие в международной олимпиаде по русскому языку зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 1 марта
узбекистанские студенты смогут принять участие в международной олимпиаде по русскому языку зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 1 марта
Узбекистанские студенты смогут принять участие в международной олимпиаде по русскому языку
Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 1 марта.
ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Студенты из Узбекистана могут принять участие в Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному "Лобачевский/RU". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
Известно, что принять участие могут:
студенты российских и зарубежных вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры;
слушатели подготовительных факультетов, отделений образовательных организаций высшего образования России;
слушатели курсов русского языка как иностранного, организованных за рубежом;
обучающиеся старших классов зарубежных образовательных организаций (школ, колледжей, образовательных центров).
Олимпиада будет проводится дистанционно в три этапа. Зарегистрироваться можно на сайте
мероприятия до 1 марта.