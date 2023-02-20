https://uz.sputniknews.ru/20230220/tarify-na-proezd-v-obschestvennom-transporte-stanut-gibkimi-32378245.html
Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
Президент подписал постановление о реформировании системы общественного транспорта.
2023-02-20T11:12+0500
2023-02-20T11:12+0500
2023-02-20T11:15+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
ташкент
президент
постановление
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0d/30702799_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_192a22e2c376b1e0fb82dd408a999f19.jpg
ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. В Ташкенте с 1 апреля будут действовать гибкие тарифы на общественный транспорт. Это предусматривает постановление президента "О мерах по реформированию системы общественного транспорта".Реформа системы общественного транспорта будет включать в себя новый порядок оплаты, в соответствии с которым:Хокимият Ташкента должен разработать новые тарифы, провести их общественное обсуждение и рассмотрение в городском Кенгаше народных депутатов и ввести в практику с 1 апреля 2023 года.Система городского пассажирского транспорта поэтапно переходит на финансирование перевозок по предельным тарифам на основе брутто-контракта:Брутто-контракты — это модель организации пассажирских перевозок, при которой вся выручка поступает на специальный счёт бюджета города, а городская администрация оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объёма выполненных работ с условием контроля их качества.При этом расчеты с перевозчиками будут осуществляться на основании критериев "пройденный путь" и "качество". Кроме того исчезнет практика установления плана-задания по ежедневному сбору платы за проезд.Поэтапно организуют новую сеть автобусных маршрутов, автоматизированные диспетчерское управление и систему оплаты:Хокимият Ташкента уже договорился о закупке 200 восемнадцатиметровых и 500 двенадцатиметровых автобусов, работающих на природном газе, а также 300 двенадцатиметровых электробусов для общественного транспорта.Еще 1 000 автобусов, работающих на природном газе, закупят для общественного транспорта Нукуса и областных центров.Читайте также: Авиакомпания Panorama Airways начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0d/30702799_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_705cb47bf471137e15cd4cad810b4789.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент общественный транспорт постановление президента реформа льготные гибкие тарифы абонементы новая система транспорта оплаты брутто-контракты
узбекистан ташкент общественный транспорт постановление президента реформа льготные гибкие тарифы абонементы новая система транспорта оплаты брутто-контракты
Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
11:12 20.02.2023 (обновлено: 11:15 20.02.2023)
Президент подписал постановление о реформировании системы общественного транспорта.
ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik.
В Ташкенте с 1 апреля будут действовать гибкие тарифы на общественный транспорт. Это предусматривает постановление
президента "О мерах по реформированию системы общественного транспорта".
Реформа системы общественного транспорта будет включать в себя новый порядок оплаты, в соответствии с которым:
исходя из количества пересадок с одного маршрутного пассажирского транспорта на другое в течение одного часа, будут применяться льготные и бесплатные тарифы;
появятся лимитные и безлимитные однодневные, одно-, трех-, шестимесячные и годовые тарифные планы на проезд независимо от вида транспорта (автобус, метро);
будут действовать стимулирующие тарифы при использовании на маршрутах электронной системы оплаты за проезд.
Хокимият Ташкента должен разработать новые тарифы, провести их общественное обсуждение и рассмотрение в городском Кенгаше народных депутатов и ввести в практику с 1 апреля 2023 года.
Система городского пассажирского транспорта поэтапно переходит на финансирование перевозок по предельным тарифам на основе брутто-контракта:
с 15 апреля 2023 года – в городе Ташкенте;
с 1 января 2024 года – в городах Андижане, Самарканде, Намангане, Карши и Ургенче;
с 1 июня 2024 года – в городе Нукусе и других областных центрах.
Брутто-контракты — это модель организации пассажирских перевозок, при которой вся выручка поступает на специальный счёт бюджета города, а городская администрация оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объёма выполненных работ с условием контроля их качества.
При этом расчеты с перевозчиками будут осуществляться на основании критериев "пройденный путь" и "качество". Кроме того исчезнет практика установления плана-задания по ежедневному сбору платы за проезд.
Поэтапно организуют новую сеть автобусных маршрутов, автоматизированные диспетчерское управление и систему оплаты:
до 1 марта 2023 года – в городе Ташкенте;
до 1 августа 2023 года – в городах Андижане, Самарканде, Намангане Карши и Ургенче;
до 1 июня 2024 года – в городе Нукусе и других областных центрах.
Хокимият Ташкента уже договорился о закупке 200 восемнадцатиметровых и 500 двенадцатиметровых автобусов, работающих на природном газе, а также 300 двенадцатиметровых электробусов для общественного транспорта.
Еще 1 000 автобусов, работающих на природном газе, закупят для общественного транспорта Нукуса и областных центров.