https://uz.sputniknews.ru/20230220/tarify-na-proezd-v-obschestvennom-transporte-stanut-gibkimi-32378245.html

Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими

Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими

Президент подписал постановление о реформировании системы общественного транспорта.

2023-02-20T11:12+0500

2023-02-20T11:12+0500

2023-02-20T11:15+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

ташкент

президент

постановление

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. В Ташкенте с 1 апреля будут действовать гибкие тарифы на общественный транспорт. Это предусматривает постановление президента "О мерах по реформированию системы общественного транспорта".Реформа системы общественного транспорта будет включать в себя новый порядок оплаты, в соответствии с которым:Хокимият Ташкента должен разработать новые тарифы, провести их общественное обсуждение и рассмотрение в городском Кенгаше народных депутатов и ввести в практику с 1 апреля 2023 года.Система городского пассажирского транспорта поэтапно переходит на финансирование перевозок по предельным тарифам на основе брутто-контракта:Брутто-контракты — это модель организации пассажирских перевозок, при которой вся выручка поступает на специальный счёт бюджета города, а городская администрация оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объёма выполненных работ с условием контроля их качества.При этом расчеты с перевозчиками будут осуществляться на основании критериев "пройденный путь" и "качество". Кроме того исчезнет практика установления плана-задания по ежедневному сбору платы за проезд.Поэтапно организуют новую сеть автобусных маршрутов, автоматизированные диспетчерское управление и систему оплаты:Хокимият Ташкента уже договорился о закупке 200 восемнадцатиметровых и 500 двенадцатиметровых автобусов, работающих на природном газе, а также 300 двенадцатиметровых электробусов для общественного транспорта.Еще 1 000 автобусов, работающих на природном газе, закупят для общественного транспорта Нукуса и областных центров.Читайте также: Авиакомпания Panorama Airways начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент

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