https://uz.sputniknews.ru/20230220/uzbekistan-i-kyrgyzstan-mogut-otkryt-punkt-propuska-dlya-skoroportyaschixsya-produktov-32382533.html
Узбекистан и Кыргызстан могут открыть пункт пропуска для скоропортящихся продуктов
Узбекистан и Кыргызстан могут открыть пункт пропуска для скоропортящихся продуктов
Таможенная служба Узбекистана готова обеспечить беспрепятственную перевозку товаров из Кыргызстана.
2023-02-20T12:49+0500
2023-02-20T12:49+0500
2023-02-20T12:49+0500
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В пункте пропуска "Достук" на кыргызско-узбекской границе могут открыть организовать отдельный проезд для перевозки скоропортящихся продуктов, сообщает Sputnik Кыргызстан.Это вопрос обсудили специалисты торгово-промышленных палат (ТПП) двух республик. В обсуждении также участвовали представители министерств сельского хозяйства и ветеринарных служб, бизнес-ассоциаций и экспортеров, сообщила пресс-служба ТПП Кыргызстана.Стороны договорились провести 20-21 февраля мониторинг в пункте пропуска, чтобы открыть отдельный проезд.Таможенная служба Узбекистана готова оказать содействие беспрепятственному передвижению товаров из Кыргызстана. Узбекская сторона, в частности, заинтересована в импорте кыргызской форели и планирует ознакомиться с предложениями местных рыбных хозяйств.Читайте также: Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности
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узбекистан кыргызстан пункт пропуска "достук" отдельный въезд для скоропортящихся продуктов торгово-промышленная палата мониторинг рыба рыбные хозяйства форель
узбекистан кыргызстан пункт пропуска "достук" отдельный въезд для скоропортящихся продуктов торгово-промышленная палата мониторинг рыба рыбные хозяйства форель
Узбекистан и Кыргызстан могут открыть пункт пропуска для скоропортящихся продуктов
Таможенная служба Узбекистана готова обеспечить беспрепятственную перевозку товаров из Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В пункте пропуска "Достук" на кыргызско-узбекской границе могут открыть организовать отдельный проезд для перевозки скоропортящихся продуктов, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Это вопрос обсудили специалисты торгово-промышленных палат (ТПП) двух республик. В обсуждении также участвовали представители министерств сельского хозяйства и ветеринарных служб, бизнес-ассоциаций и экспортеров, сообщила пресс-служба ТПП Кыргызстана.
Стороны договорились провести 20-21 февраля мониторинг в пункте пропуска, чтобы открыть отдельный проезд.
Таможенная служба Узбекистана готова оказать содействие беспрепятственному передвижению товаров из Кыргызстана. Узбекская сторона, в частности, заинтересована в импорте кыргызской форели и планирует ознакомиться с предложениями местных рыбных хозяйств.