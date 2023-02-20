https://uz.sputniknews.ru/20230220/v-kitae-otkrylsya-torgovyy-pavilon-uzbekistana-32390106.html

В Китае открылся торговый павильон Узбекистана

В Китае открылся торговый павильон Узбекистана

В международном выставочном центре “Китай – жемчужина демонстрационной зоны ШОС” в китайской провинции Шаньдун можно приобрести товары из Узбекистана и узнать об истории и культуре республики.

2023-02-20T17:19+0500

2023-02-20T17:19+0500

2023-02-20T17:19+0500

культура

узбекистан

китай

культура

выставка

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ТАШКЕНТ, 20 фев. – Sputnik. В Китае открылся торговый павильон Узбекистана. Торгово-выставочный павильон расположен В международном выставочном центре “Китай – жемчужина демонстрационной зоны ШОС” в Циндао в провинции Шаньдун, сообщает УзА.Площадь торгового павильона Узбекистана—600 квадратных метров. Он выполнен в национальном стиле. Здесь представлена информация о богатой истории республики, ее туристическом потенциале, сотрудничестве с Китаем.Здесь можно ознакомиться с экспортными товарами и приобрести фруктовые соки, мед, сухофрукты, минеральную воду, шафран, кондитерские, текстильные и кожевенные изделия, кабельно-проводниковую продукцию, образцы национального ремесленничества.Как отметил представитель ТПП Узбекистана в Китае Джамшид Сулейманов, открывшийся в Циндао павильон Узбекистана создает новые возможности для производителей и экспортеров нашей страны. В год выставку посетят несколько миллионов человек. У них будет возможность не только ознакомиться с товарами, но и приобрести их. Это будет способствовать дальнейшему продвижению отечественной продукции и повышению экспорта.Читайте также: В новом храме в Уртасарае провели первую литургию – видео

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