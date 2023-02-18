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В новом храме в Уртасарае провели первую литургию – видео
В новом храме в Уртасарае провели первую литургию – видео
Богослужение состоялось во Вселенскую родительскую субботу.
2023-02-18T16:17+0500
2023-02-18T16:17+0500
2023-02-18T16:17+0500
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В городе Уртасарай Ташкентской области в новом храме прошла первая Божественная литургия, передает корреспондент Sputnik.Её совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.Богослужения в храме "Всех Святых собора Среднеазиатского митрополичьего округа" будут проводить регулярно. Храм открыт для прихожан ежедневно с 08:00 до 20:00.Напомним, торжественная закладка первого камня собора состоялась 1 октября 2017 года во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Узбекистан.Читайте также:Как в Ташкенте отметили Крещение – видеоВ Узбекистане почтили память воинов-афганцев – видео
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видео в новом храме в уртасарае провели первую литургию храм на кладбище в уртасарае уртасарай православие в узбекистане православные религия религии в узбекистане ташкент новости новость литургия богослужение викентий патриарх кирилл
В новом храме в Уртасарае провели первую литургию – видео
Богослужение состоялось во Вселенскую родительскую субботу. Как это было – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В городе Уртасарай Ташкентской области в новом храме прошла первая Божественная литургия, передает корреспондент Sputnik.
Её совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
Богослужения в храме "Всех Святых собора Среднеазиатского митрополичьего округа" будут проводить регулярно. Храм открыт для прихожан ежедневно с 08:00 до 20:00.
Напомним, торжественная закладка первого камня собора состоялась 1 октября 2017 года во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Узбекистан.