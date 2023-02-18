https://uz.sputniknews.ru/20230218/v-novom-xrame-v-urtasarae-proveli-pervuyu-liturgiyu--video--32363555.html

В новом храме в Уртасарае провели первую литургию – видео

В новом храме в Уртасарае провели первую литургию – видео

Богослужение состоялось во Вселенскую родительскую субботу.

2023-02-18T16:17+0500

2023-02-18T16:17+0500

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В городе Уртасарай Ташкентской области в новом храме прошла первая Божественная литургия, передает корреспондент Sputnik.Её совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.Богослужения в храме "Всех Святых собора Среднеазиатского митрополичьего округа" будут проводить регулярно. Храм открыт для прихожан ежедневно с 08:00 до 20:00.Напомним, торжественная закладка первого камня собора состоялась 1 октября 2017 года во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Узбекистан.Читайте также:Как в Ташкенте отметили Крещение – видеоВ Узбекистане почтили память воинов-афганцев – видео

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