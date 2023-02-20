https://uz.sputniknews.ru/20230220/vremya-ch-vstrecha-v-ramshtayne-snaryadnyy-golod-nato-i-smert-tankovoy-koalitsii---32375852.html
Время Ч: встреча в "Рамштайне", снарядный голод НАТО и смерть танковой коалиции
Время Ч: встреча в "Рамштайне", снарядный голод НАТО и смерть танковой коалиции
Несмотря на то, что страны Запада давно пообещали Киеву масштабные поставки современных танков, страны НАТО так и не перешли к активным действиям в этом направлении.
2023-02-20T13:42+0500
2023-02-20T13:42+0500
2023-02-20T13:50+0500
видео
нато
танк
танки
смерть
встреча
запад
киев
поставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/13/32375697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c76bb0ac8aed3343b9ba31710a3b1ff.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему разрекламированная "танковая коалиция" Запада развалилась? Зачем Британия хочет построить на Украине завод по производству боеприпасов? Чем закончилась девятая встреча на базе "Рамштайн"? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/13/32375697_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a62ee8f50dbc960cafe1a114ce27a4e6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
время ч бесполезная встреча в рамштайне снарядный голод нато и смерть танковой коалиции несмотря на то что страны запада давно пообещали киеву масштабные поставки современных танков страны нато так и не перешли к активным действиям в этом направлении
время ч бесполезная встреча в рамштайне снарядный голод нато и смерть танковой коалиции несмотря на то что страны запада давно пообещали киеву масштабные поставки современных танков страны нато так и не перешли к активным действиям в этом направлении
Время Ч: встреча в "Рамштайне", снарядный голод НАТО и смерть танковой коалиции
13:42 20.02.2023 (обновлено: 13:50 20.02.2023)
Несмотря на то, что страны Запада давно пообещали Киеву масштабные поставки современных танков, страны НАТО так и не перешли к активным действиям в этом направлении.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему разрекламированная "танковая коалиция" Запада развалилась? Зачем Британия хочет построить на Украине завод по производству боеприпасов? Чем закончилась девятая встреча на базе "Рамштайн"? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".