https://uz.sputniknews.ru/20230220/vremya-ch-vstrecha-v-ramshtayne-snaryadnyy-golod-nato-i-smert-tankovoy-koalitsii---32375852.html

Время Ч: встреча в "Рамштайне", снарядный голод НАТО и смерть танковой коалиции

Время Ч: встреча в "Рамштайне", снарядный голод НАТО и смерть танковой коалиции

Несмотря на то, что страны Запада давно пообещали Киеву масштабные поставки современных танков, страны НАТО так и не перешли к активным действиям в этом направлении.

2023-02-20T13:42+0500

2023-02-20T13:42+0500

2023-02-20T13:50+0500

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему разрекламированная "танковая коалиция" Запада развалилась? Зачем Британия хочет построить на Украине завод по производству боеприпасов? Чем закончилась девятая встреча на базе "Рамштайн"? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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время ч бесполезная встреча в рамштайне снарядный голод нато и смерть танковой коалиции несмотря на то что страны запада давно пообещали киеву масштабные поставки современных танков страны нато так и не перешли к активным действиям в этом направлении