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https://uz.sputniknews.ru/20230221/dustlik-2023--v-indii-startovali-uzbeksko-indiyskie-ucheniya--foto--32428016.html
"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фото
"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фото
Для участия в страну прибыли 45 узбекских военных.
2023-02-21T18:45+0500
2023-02-21T18:45+0500
политика
"дустлик"
индия
узбекистан
министерство обороны узбекистана
военные учения
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Индии прошла торжественная церемония открытия четвертых узбекско-индийских учений "ДУСТЛИК-2023 ", передает Минобороны Узбекистана. Мероприятие начали с поднятия государственных флагов Узбекистана и Индии. После этого в исполнении индийского военного оркестра прозвучали гимны двух стран.В ходе выступления подполковник Шавкатжон Сармонкулов отметил, что две страны сумели наладить сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, медицинской и туристической сферах, а также в военной сфере.После торжественной церемонии для представителей воинских контингентов Узбекистана и Индии организовали брифинг и групповые фотосессии.С первого дня учений гостей проинформировали об истории, культуре, территориальном делении, обычаях и традициях индийского государства, о военном потенциале, оборонной мощи и организационной структуре армии страны. После этого участников учений ознакомили с вооружением, используемым в ВС Индии.Напоминаем, совместные узбекско-индийские военные учения продлятся с 20 февраля по 5 марта текущего года. С узбекской стороны в них принимают участие 45 военнослужащих. В рамках учений военные планируют выполнить маневры по поиску и уничтожению условных террористических групп, преодолению горных препятствий и ведению боевых операций в условиях горно-лесистой местности, а также провести различные спортивные и культурно-просветительские мероприятия.Читайте также:Aero India 2023: Москва и Нью-Дели готовы к совместному производству Су-57Узбекские медики помогли более 400 пострадавшим в Турции
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фото индия узбекистан дустлик учения военные учения сотрудничество министерство обороны узбекистана минобороны военные армия военнослужащие новости новость
фото индия узбекистан дустлик учения военные учения сотрудничество министерство обороны узбекистана минобороны военные армия военнослужащие новости новость

"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фото

18:45 21.02.2023
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
ДУСТЛИК-2023: в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2023
© Министерство Обороны Узбекистана
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Церемония открытия учений прошла вчера на территории Индии. Для участия в маневрах в страну прибыли 45 узбекских военных.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Индии прошла торжественная церемония открытия четвертых узбекско-индийских учений "ДУСТЛИК-2023 ", передает Минобороны Узбекистана.
Мероприятие начали с поднятия государственных флагов Узбекистана и Индии. После этого в исполнении индийского военного оркестра прозвучали гимны двух стран.
В ходе выступления подполковник Шавкатжон Сармонкулов отметил, что две страны сумели наладить сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, медицинской и туристической сферах, а также в военной сфере.
После торжественной церемонии для представителей воинских контингентов Узбекистана и Индии организовали брифинг и групповые фотосессии.
С первого дня учений гостей проинформировали об истории, культуре, территориальном делении, обычаях и традициях индийского государства, о военном потенциале, оборонной мощи и организационной структуре армии страны. После этого участников учений ознакомили с вооружением, используемым в ВС Индии.
Напоминаем, совместные узбекско-индийские военные учения продлятся с 20 февраля по 5 марта текущего года. С узбекской стороны в них принимают участие 45 военнослужащих.

В рамках учений военные планируют выполнить маневры по поиску и уничтожению условных террористических групп, преодолению горных препятствий и ведению боевых операций в условиях горно-лесистой местности, а также провести различные спортивные и культурно-просветительские мероприятия.
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
ДУСТЛИК-2023: в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2023
"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
ДУСТЛИК-2023: в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2023
"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
ДУСТЛИК-2023: в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2023
"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
ДУСТЛИК-2023: в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2023
"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
ДУСТЛИК-2023: в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2023
"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
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