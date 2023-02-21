https://uz.sputniknews.ru/20230221/dustlik-2023--v-indii-startovali-uzbeksko-indiyskie-ucheniya--foto--32428016.html

"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фото

"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фото

Для участия в страну прибыли 45 узбекских военных.

2023-02-21T18:45+0500

2023-02-21T18:45+0500

2023-02-21T18:45+0500

политика

"дустлик"

индия

узбекистан

министерство обороны узбекистана

военные учения

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Индии прошла торжественная церемония открытия четвертых узбекско-индийских учений "ДУСТЛИК-2023 ", передает Минобороны Узбекистана. Мероприятие начали с поднятия государственных флагов Узбекистана и Индии. После этого в исполнении индийского военного оркестра прозвучали гимны двух стран.В ходе выступления подполковник Шавкатжон Сармонкулов отметил, что две страны сумели наладить сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, медицинской и туристической сферах, а также в военной сфере.После торжественной церемонии для представителей воинских контингентов Узбекистана и Индии организовали брифинг и групповые фотосессии.С первого дня учений гостей проинформировали об истории, культуре, территориальном делении, обычаях и традициях индийского государства, о военном потенциале, оборонной мощи и организационной структуре армии страны. После этого участников учений ознакомили с вооружением, используемым в ВС Индии.Напоминаем, совместные узбекско-индийские военные учения продлятся с 20 февраля по 5 марта текущего года. С узбекской стороны в них принимают участие 45 военнослужащих. В рамках учений военные планируют выполнить маневры по поиску и уничтожению условных террористических групп, преодолению горных препятствий и ведению боевых операций в условиях горно-лесистой местности, а также провести различные спортивные и культурно-просветительские мероприятия.Читайте также:Aero India 2023: Москва и Нью-Дели готовы к совместному производству Су-57Узбекские медики помогли более 400 пострадавшим в Турции

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