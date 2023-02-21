"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фото
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
Церемония открытия учений прошла вчера на территории Индии. Для участия в маневрах в страну прибыли 45 узбекских военных.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Индии прошла торжественная церемония открытия четвертых узбекско-индийских учений "ДУСТЛИК-2023 ", передает Минобороны Узбекистана.
Мероприятие начали с поднятия государственных флагов Узбекистана и Индии. После этого в исполнении индийского военного оркестра прозвучали гимны двух стран.
В ходе выступления подполковник Шавкатжон Сармонкулов отметил, что две страны сумели наладить сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, медицинской и туристической сферах, а также в военной сфере.
После торжественной церемонии для представителей воинских контингентов Узбекистана и Индии организовали брифинг и групповые фотосессии.
С первого дня учений гостей проинформировали об истории, культуре, территориальном делении, обычаях и традициях индийского государства, о военном потенциале, оборонной мощи и организационной структуре армии страны. После этого участников учений ознакомили с вооружением, используемым в ВС Индии.
Напоминаем, совместные узбекско-индийские военные учения продлятся с 20 февраля по 5 марта текущего года. С узбекской стороны в них принимают участие 45 военнослужащих.
В рамках учений военные планируют выполнить маневры по поиску и уничтожению условных террористических групп, преодолению горных препятствий и ведению боевых операций в условиях горно-лесистой местности, а также провести различные спортивные и культурно-просветительские мероприятия.
В рамках учений военные планируют выполнить маневры по поиску и уничтожению условных террористических групп, преодолению горных препятствий и ведению боевых операций в условиях горно-лесистой местности, а также провести различные спортивные и культурно-просветительские мероприятия.
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
© Министерство Обороны Узбекистана"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
"ДУСТЛИК-2023": в Индии стартовали совместные узбекско-индийские учения.
© Министерство Обороны Узбекистана
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