https://uz.sputniknews.ru/20230214/uzbekskie-mediki-pomogli-bolee-400-postradavshim-v-turtsii--32243707.html
Узбекские медики помогли более 400 пострадавшим в Турции
Узбекские медики помогли более 400 пострадавшим в Турции
Спасатели из Узбекистана организовали мобильный госпиталь.
2023-02-14T15:25+0500
2023-02-14T15:25+0500
2023-02-14T15:25+0500
происшествия
узбекистанцы
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помощь
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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Военные медики из Узбекистана оказали помощь уже 414 пострадавшим после землетрясения жителям Турции, из них 74 детям, передает Министерство обороны республики.Первая группа узбекских спасателей в составе 100 человек приступила к разбору завалов в турецкой провинции Хатай еще 7 февраля.Вторая группа отправилась в зону стихийного бедствия 9 февраля. Она состояла из 71 человека, включая 50 медиков. Эта группа развернула мобильный госпиталь в городе Газиантеп.Кроме того, медики привезли с собой спецаппаратуру, с помощью которой проводят пострадавшим УЗИ, ИКТ, широкий спектр диагностики и лабораторные исследования.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Спасатели продолжают разбирать завалы.Читайте также:Число погибших в Турции узбекистанцев достигло четырехВ пункте сбора гумпомощи для Турции появился колл-центр
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узбекские медики помогли 400 пострадавшим в турции узбеки узбекистанцы как помогли что делают врачи приехали узбекистан ташкент сотрудничество землетрясение в турции чп стихийной бедствие помощь от мобильный госпиталь медицина
узбекские медики помогли 400 пострадавшим в турции узбеки узбекистанцы как помогли что делают врачи приехали узбекистан ташкент сотрудничество землетрясение в турции чп стихийной бедствие помощь от мобильный госпиталь медицина
Узбекские медики помогли более 400 пострадавшим в Турции
Спасатели из Узбекистана организовали мобильный госпиталь и привезли с собой необходимую аппаратуру.
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik.
Военные медики из Узбекистана оказали помощь уже 414 пострадавшим после землетрясения жителям Турции, из них 74 детям, передает
Министерство обороны республики.
Первая группа узбекских спасателей в составе 100 человек приступила к разбору завалов в турецкой провинции Хатай еще 7 февраля.
Вторая группа отправилась в зону стихийного бедствия 9 февраля. Она состояла из 71 человека, включая 50 медиков. Эта группа развернула мобильный госпиталь в городе Газиантеп.
Кроме того, медики привезли с собой спецаппаратуру, с помощью которой проводят пострадавшим УЗИ, ИКТ, широкий спектр диагностики и лабораторные исследования.
"Если состояние обратившихся тяжелое, их переводят в палату неотложной медицинской помощи для проведения операции", - рассказали в Минобороны.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.
Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Спасатели продолжают разбирать завалы.