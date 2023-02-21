https://uz.sputniknews.ru/20230221/gosudarstvo-oplatit-jenschinam-obuchenie-v-magistrature--podrobnosti-32411203.html
Государство оплатит женщинам обучение в магистратуре – подробности
Государство оплатит женщинам обучение в магистратуре – подробности
Министерство высшего образования пояснило, на кого распространяется эта льгота и как ей воспользоваться.
2023-02-21T14:12+0500
2023-02-21T14:12+0500
2023-02-21T14:12+0500
общество
образование
узбекистан
вуз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23227441_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_58487bbc5a50bf3beb9e6f18b026f2eb.jpg
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Государство оплатит контрактное обучение женщин, зачисленных в магистратуру. Министерство высшего образования, науки и инноваций пояснило, на кого распространяется эта льгота.Согласно указу президента и постановлению правительства, государство оплачивает учебу всех женщин, обучающихся в магистратуре государственных вузов.Льгота распространяется также на тех, кто поступил в магистратуру во время зимней приемной кампании.Этот порядок не распространяется на тех, кто не подал заявление на субсидию в установленный срок, тех, кто оплачивает контракт по дифференцированным ставкам, а также на учащихся негосударственных вузов.Чтобы получить льготу, магистранткам необходимо обратиться к руководству своего вуза, пояснили в министерстве.Читайте также: Срок для подачи заявок на обучение в российских вузах продлили
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23227441_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee579c2b73291ba6b7e7613d63942e71.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан министерство высшего образования науки инноваций вузы магистратура государство оплатит контракт кому кто может получить льготу
узбекистан министерство высшего образования науки инноваций вузы магистратура государство оплатит контракт кому кто может получить льготу
Государство оплатит женщинам обучение в магистратуре – подробности
Министерство высшего образования пояснило, на кого распространяется эта льгота и как ей воспользоваться.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik.
Государство оплатит контрактное обучение женщин, зачисленных в магистратуру. Министерство высшего образования, науки и инноваций пояснило
, на кого распространяется эта льгота.
Согласно указу президента и постановлению правительства, государство оплачивает учебу всех женщин, обучающихся в магистратуре государственных вузов.
Льгота распространяется также на тех, кто поступил в магистратуру во время зимней приемной кампании.
Этот порядок не распространяется на тех, кто не подал заявление на субсидию в установленный срок, тех, кто оплачивает контракт по дифференцированным ставкам, а также на учащихся негосударственных вузов.
Чтобы получить льготу, магистранткам необходимо обратиться к руководству своего вуза, пояснили в министерстве.