https://uz.sputniknews.ru/20230221/gosudarstvo-oplatit-jenschinam-obuchenie-v-magistrature--podrobnosti-32411203.html

Государство оплатит женщинам обучение в магистратуре – подробности

Государство оплатит женщинам обучение в магистратуре – подробности

Министерство высшего образования пояснило, на кого распространяется эта льгота и как ей воспользоваться.

2023-02-21T14:12+0500

2023-02-21T14:12+0500

2023-02-21T14:12+0500

общество

образование

узбекистан

вуз

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Государство оплатит контрактное обучение женщин, зачисленных в магистратуру. Министерство высшего образования, науки и инноваций пояснило, на кого распространяется эта льгота.Согласно указу президента и постановлению правительства, государство оплачивает учебу всех женщин, обучающихся в магистратуре государственных вузов.Льгота распространяется также на тех, кто поступил в магистратуру во время зимней приемной кампании.Этот порядок не распространяется на тех, кто не подал заявление на субсидию в установленный срок, тех, кто оплачивает контракт по дифференцированным ставкам, а также на учащихся негосударственных вузов.Чтобы получить льготу, магистранткам необходимо обратиться к руководству своего вуза, пояснили в министерстве.Читайте также: Срок для подачи заявок на обучение в российских вузах продлили

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