https://uz.sputniknews.ru/20230221/pod-estakadami-nadzemnogo-metro-otkroyut-parkovki-32425877.html
Под эстакадами надземного метро откроют парковки
Под эстакадами надземного метро откроют парковки
Это позволит создать в Ташкенте 2,7 тыс. дополнительных парковочных мест.
2023-02-21T17:58+0500
2023-02-21T17:58+0500
2023-02-21T17:58+0500
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Ташкенте под эстакадами надземного метро откроют 2700 парковочных мест.Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник службы движения ГУП “Ташкентский метрополитен” Султан Кадыров.Кроме того, на территории метрополитена вновь откроются торговые точки, которые будут отвечать требованиям пожарной безопасности и создающие удобства для пассажиров.Строительство таких торговых точек уже идет в подземном пешеходном переходе станции метро “Новза”.В Яшнабадском районе создадут еще пять парковок на 1,2 тыс. мест, а Сергелийском районе – семь парковок на 1,5 тыс. мест.Благодаря этим мерам в столице появится 1,7 тыс. новых рабочих мест.Кроме того, в течение 2023 года к 10 поездам Ташкентского метрополитена добавят по одному вагону и введут в эксплуатацию новые современные поезда с 14 вагонами. Это позволит сократить интервал движения поездов метро.Читайте также: Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
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узбекистан ташкент надземное метро под эстакадами парковки парковочные места обновление поездов
узбекистан ташкент надземное метро под эстакадами парковки парковочные места обновление поездов
Под эстакадами надземного метро откроют парковки
Это позволит создать в Ташкенте 2,7 тыс. дополнительных парковочных мест.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Ташкенте под эстакадами надземного метро откроют 2700 парковочных мест.
Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник службы движения ГУП “Ташкентский метрополитен” Султан Кадыров.
Кроме того, на территории метрополитена вновь откроются торговые точки, которые будут отвечать требованиям пожарной безопасности и создающие удобства для пассажиров.
Строительство таких торговых точек уже идет в подземном пешеходном переходе станции метро “Новза”.
В Яшнабадском районе создадут еще пять парковок на 1,2 тыс. мест, а Сергелийском районе – семь парковок на 1,5 тыс. мест.
Благодаря этим мерам в столице появится 1,7 тыс. новых рабочих мест.
Кроме того, в течение 2023 года к 10 поездам Ташкентского метрополитена добавят по одному вагону и введут в эксплуатацию новые современные поезда с 14 вагонами. Это позволит сократить интервал движения поездов метро.