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https://uz.sputniknews.ru/20230221/pod-estakadami-nadzemnogo-metro-otkroyut-parkovki-32425877.html
Под эстакадами надземного метро откроют парковки
Под эстакадами надземного метро откроют парковки
Это позволит создать в Ташкенте 2,7 тыс. дополнительных парковочных мест.
2023-02-21T17:58+0500
2023-02-21T17:58+0500
общество
ташкент
узбекистан
транспорт
метро
парковка
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Ташкенте под эстакадами надземного метро откроют 2700 парковочных мест.Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник службы движения ГУП “Ташкентский метрополитен” Султан Кадыров.Кроме того, на территории метрополитена вновь откроются торговые точки, которые будут отвечать требованиям пожарной безопасности и создающие удобства для пассажиров.Строительство таких торговых точек уже идет в подземном пешеходном переходе станции метро “Новза”.В Яшнабадском районе создадут еще пять парковок на 1,2 тыс. мест, а Сергелийском районе – семь парковок на 1,5 тыс. мест.Благодаря этим мерам в столице появится 1,7 тыс. новых рабочих мест.Кроме того, в течение 2023 года к 10 поездам Ташкентского метрополитена добавят по одному вагону и введут в эксплуатацию новые современные поезда с 14 вагонами. Это позволит сократить интервал движения поездов метро.Читайте также: Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
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узбекистан ташкент надземное метро под эстакадами парковки парковочные места обновление поездов
узбекистан ташкент надземное метро под эстакадами парковки парковочные места обновление поездов

Под эстакадами надземного метро откроют парковки

17:58 21.02.2023
© “Тошкент метрополитени” ДУК матбуот хизматиметро
метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2023
© “Тошкент метрополитени” ДУК матбуот хизмати
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Это позволит создать в Ташкенте 2,7 тыс. дополнительных парковочных мест.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Ташкенте под эстакадами надземного метро откроют 2700 парковочных мест.
Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник службы движения ГУП “Ташкентский метрополитен” Султан Кадыров.
Кроме того, на территории метрополитена вновь откроются торговые точки, которые будут отвечать требованиям пожарной безопасности и создающие удобства для пассажиров.
Строительство таких торговых точек уже идет в подземном пешеходном переходе станции метро “Новза”.
В Яшнабадском районе создадут еще пять парковок на 1,2 тыс. мест, а Сергелийском районе – семь парковок на 1,5 тыс. мест.
Благодаря этим мерам в столице появится 1,7 тыс. новых рабочих мест.
Кроме того, в течение 2023 года к 10 поездам Ташкентского метрополитена добавят по одному вагону и введут в эксплуатацию новые современные поезда с 14 вагонами. Это позволит сократить интервал движения поездов метро.
Читайте также: Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
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