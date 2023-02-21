https://uz.sputniknews.ru/20230221/pod-estakadami-nadzemnogo-metro-otkroyut-parkovki-32425877.html

Под эстакадами надземного метро откроют парковки

Под эстакадами надземного метро откроют парковки

Это позволит создать в Ташкенте 2,7 тыс. дополнительных парковочных мест.

2023-02-21T17:58+0500

2023-02-21T17:58+0500

2023-02-21T17:58+0500

общество

ташкент

узбекистан

транспорт

метро

парковка

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Ташкенте под эстакадами надземного метро откроют 2700 парковочных мест.Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник службы движения ГУП “Ташкентский метрополитен” Султан Кадыров.Кроме того, на территории метрополитена вновь откроются торговые точки, которые будут отвечать требованиям пожарной безопасности и создающие удобства для пассажиров.Строительство таких торговых точек уже идет в подземном пешеходном переходе станции метро “Новза”.В Яшнабадском районе создадут еще пять парковок на 1,2 тыс. мест, а Сергелийском районе – семь парковок на 1,5 тыс. мест.Благодаря этим мерам в столице появится 1,7 тыс. новых рабочих мест.Кроме того, в течение 2023 года к 10 поездам Ташкентского метрополитена добавят по одному вагону и введут в эксплуатацию новые современные поезда с 14 вагонами. Это позволит сократить интервал движения поездов метро.Читайте также: Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими

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