https://uz.sputniknews.ru/20230221/v-uzbekistane-budut-nagrajdat-luchshie-startap-proekty-32391199.html
В Узбекистане будут награждать лучшие стартап-проекты
В Узбекистане будут награждать лучшие стартап-проекты
Какие призы от президента ждут победителей конкурса "Лучший стартап в области цифровых технологий" - в нашем материале.
2023-02-21T09:12+0500
2023-02-21T09:12+0500
2023-02-21T09:12+0500
общество
узбекистан
стартап
награда
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Узбекистане лучшие стартап-проекты смогут получить призы от президента.Конкурс "Лучший стартап в области цифровых технологий" (President Tech Award) будет проводиться ежегодно с мая 2023 года. Цель – создать систему отбора передовых бизнес-идей и перспективных стартап-проектов, выдвинутых молодежью.Участие в конкурсе повысит опыт талантливых молодых программистов, а также поможет экспорту программных продуктов.Согласно Положению, конкурс будет проходить по следующим направлениям:В основных направлениях конкурса смогут участвовать граждане Узбекистана в возрасте до 30 лет в составе команд до 8 человек.По специальному направлению могут участвовать как иностранные граждане, работающие в организациях-резидентах IT парка, так и лица без гражданства (команды по 3-5 человек).Победителей конкурса будут определять:Какие награды ждут победителейПо 5 основным направлениям:По специальному направлению (один) – $100 тысяч долларов.Читайте также: Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
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узбекистан конкурс приз президента стартап-проекты награды номинации
узбекистан конкурс приз президента стартап-проекты награды номинации
В Узбекистане будут награждать лучшие стартап-проекты
Какие призы от президента ждут победителей конкурса "Лучший стартап в области цифровых технологий" - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Узбекистане лучшие стартап-проекты смогут получить призы от президента.
Конкурс "Лучший стартап в области цифровых технологий" (President Tech Award) будет проводиться ежегодно с мая 2023 года. Цель – создать систему отбора передовых бизнес-идей и перспективных стартап-проектов, выдвинутых молодежью.
Участие в конкурсе повысит опыт талантливых молодых программистов, а также поможет экспорту программных продуктов.
Согласно Положению
, конкурс будет проходить по следующим направлениям:
технологии искусственного интеллекта;
цифровые технологии в социальной сфере;
информационные технологии и технологии кибербезопасности;
предпринимательство и финансовые технологии;
компьютерные и мобильные игровые программы.
В основных направлениях конкурса смогут участвовать граждане Узбекистана в возрасте до 30 лет в составе команд до 8 человек.
По специальному направлению могут участвовать как иностранные граждане, работающие в организациях-резидентах IT парка, так и лица без гражданства (команды по 3-5 человек).
Победителей конкурса будут определять:
по основным направлениям – путем голосования общественности на специальном портале;
по специальному направлению – организациями, оказывающими услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Какие награды ждут победителей
По 5 основным направлениям:
За 2 место – $50 тысяч долларов;
За 3 место – $30 тысяч долларов;
По специальному направлению (один) – $100 тысяч долларов.