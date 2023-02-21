https://uz.sputniknews.ru/20230221/v-uzbekistane-budut-nagrajdat-luchshie-startap-proekty-32391199.html

В Узбекистане будут награждать лучшие стартап-проекты

В Узбекистане будут награждать лучшие стартап-проекты

Какие призы от президента ждут победителей конкурса "Лучший стартап в области цифровых технологий" - в нашем материале.

2023-02-21T09:12+0500

2023-02-21T09:12+0500

2023-02-21T09:12+0500

общество

узбекистан

стартап

награда

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Узбекистане лучшие стартап-проекты смогут получить призы от президента.Конкурс "Лучший стартап в области цифровых технологий" (President Tech Award) будет проводиться ежегодно с мая 2023 года. Цель – создать систему отбора передовых бизнес-идей и перспективных стартап-проектов, выдвинутых молодежью.Участие в конкурсе повысит опыт талантливых молодых программистов, а также поможет экспорту программных продуктов.Согласно Положению, конкурс будет проходить по следующим направлениям:В основных направлениях конкурса смогут участвовать граждане Узбекистана в возрасте до 30 лет в составе команд до 8 человек.По специальному направлению могут участвовать как иностранные граждане, работающие в организациях-резидентах IT парка, так и лица без гражданства (команды по 3-5 человек).Победителей конкурса будут определять:Какие награды ждут победителейПо 5 основным направлениям:По специальному направлению (один) – $100 тысяч долларов.Читайте также: Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими

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