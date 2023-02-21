https://uz.sputniknews.ru/20230221/zapad-provel-pered-kitaem-russkuyu-krasnuyu-liniyu-32425399.html

Запад провел перед Китаем русскую красную линию

Запад провел перед Китаем русскую красную линию

Процессы между Россией, КНР, США стремительнее и интереснее.

2023-02-21T17:07+0500

2023-02-21T17:07+0500

2023-02-21T17:08+0500

колумнисты

нато

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мнение эксперта

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"Китай оттолкнул протянутую руку Америки", "Если бы Китай вступил в союз с Россией, была бы мировая война" — это о чем? Вторая цитата — из интервью Зеленского, в котором он сказал, что, по его мнению, Китай осознает этот риск (и поэтому, надо понимать, не будет помогать России), а первая — заголовок статьи в "Вашингтон пост", в которой анализируются итоги встречи в Мюнхене госсекретаря Блинкена и Ван И.Сейчас китайский дипломат — член политбюро и бывший министр иностранных дел, недавно повышенный до главы канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК (саму комиссию возглавляет Си Цзиньпин, так что Ван, по сути, является его заместителем по внешнеполитическим делам) — уже в Москве. И после выступления с президентским посланием Владимир Путин, скорее всего, встретится с ним — чтобы обсудить подготовку намеченного на весну визита Си Цзиньпина. Этот визит очень не нравится американцам, но на встрече в Мюнхене Ван И заявил Блинкену, что "мы никогда не согласимся с тем, что США критикуют или даже оказывают давление на китайско-российские отношения".Естественно, Пекину не нравится не только вмешательство Вашингтона в чужие отношения — китайские лидеры все жестче высказываются по поводу американской политики в целом. Тот же Ван И выразил Блинкену "сильное недовольство и решительный протест" по поводу уничтожения китайского аэростата, назвав его "типичным злоупотреблением силой, а также нарушением международной практики" и указав, что "США не в том положении, чтобы очернять Китай".Пекин понимает, что инцидент с аэростатом для США — лишь предлог, и предостерегает от того, чтобы "раскручивать эскалацию или усугублять ситуацию", пригрозив в ответ "необходимыми ответными мерами". Что это за меры? Очередные санкции, которыми две страны обмениваются все активнее? Или военная помощь России? Ведь в последние дни американские чиновники практически прямым текстом говорят, что у них есть информация о том, что Китай рассматривает возможность поставок оружия и боеприпасов.Блинкен обсуждал данный вопрос с Ван И, указывая на серьезные последствия, которые это будет иметь для американо-китайских отношений. Хотя Пекин говорит о том, что не собирается поставлять России оружие (об этом заявил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сославшись на свою беседу с Ван И), понятно, что американцы в это не верят. И вовсю готовят ответ, причем общезападный, подключая к нему европейцев. Если Боррель просто говорит, что поставки России оружия "станут для наших отношений красной линией", то глава МИД Люксембурга Ассельборн прямо сообщает, что "Евросоюз будет вынужден ввести санкции против Китая в случае оказания им военной помощи России". Атлантисты рассчитывают на то, что Китай испугается? Или просто готовятся реагировать на неизбежное — то есть военную помощь Пекина Москве?Ни то ни другое. Напугать Китай не получится — там прекрасно понимают, что происходит. Англосаксы пытаются если не остановить, то притормозить процесс разрушения контролируемого ими миропорядка, и для этого им нужно любой ценой остановить Россию: не допустить нашей победы на Украине, изолировать и ослабить нашу страну. Китаю это категорически невыгодно — слабая Россия не может быть надежным союзником в процессе вытеснения англосаксонского миропорядка. Более того, разобравшись с Россией, англосаксы получат дополнительные возможности и ресурсы для противостояния и давления на Китай, уже открыто объявленный ими главным противником и угрозой западной гегемонии. Все это кристально ясно для китайского руководства. И никакие лукавые попытки убедить Пекин, что "вам же самим невыгодно затягивание боевых действий, зачем вам становиться заложником конфликта России и Запада?" — ни к чему не приведут.Но означает ли это, что Пекин скоро начнет поставки оружия России? Нет, прямые поставки вооружения и боеприпасов России сейчас не нужны (другое дело — компонентная база для производства, всевозможные полупроводники, которые и так уже поставляются), а если и когда они и начнутся, то никакого официального объявления об этом не будет. Китай еще не оставляет попыток побороться с англосаксами за Европу — конечно, не за контроль над ней, но хотя бы за свои торгово-экономические связи со Старым Светом. Торговля с Китаем имеет огромное значение для ЕС, но проблема в том, что возможности европейцев отстаивать свои интересы не безграничны.Англосаксы, воодушевленные тем, что им удалось подорвать (в том числе и в буквальном смысле, как с "Северным потоком") европейско-российские связи, приложат максимум усилий для того, чтобы минимизировать и европейско-китайские отношения. На ближайшую перспективу у Европы хватит сил противодействовать давлению, но ее все равно будут подводить к самоубийственному решению о начале торговой войны с Китаем. Повод всегда найдется — и если на первом этапе это могут быть даже вымышленные "поставки китайского оружия России", то дальше в ход пойдет уже все: от Тайваня до прав человека, от "китайского шпионажа в Европе" до "китайской террористической угрозы" (придумают какую-нибудь китайскую версию Скрипалей). То есть КНР в любом случае постараются провести по тому же сценарию, что и Россию — "непосредственной угрозы жизни западного мира" — вне всякой зависимости от того, сколько еще будут продолжаться боевые действия на Украине и будет ли Китай поставлять свое оружие России.Может ли Китай противостоять этому? Да, но только не на европейской площадке и не играя по западным правилам. Опрокинуть этот сценарий может только ускорение работы по закату англосаксонского глобального проекта, которую Китай и Россия ведут вместе со многими другими силами на мировой арене. В этой работе Пекин и Москва уже давно союзники — так что Зеленский опоздал со своими страшилками насчет "причин третьей мировой". Все ровно наоборот: именно стратегический альянс России и Китая лишает атлантистов возможности сохранить свое глобальное доминирование, будь то мирным путем или же с помощью угрозы мировой войны.Читайте также:Запад придумывает себе другую РоссиюПочему Украина теряет танки НАТО до поставок

россия

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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