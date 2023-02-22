https://uz.sputniknews.ru/20230222/lavrov-moskva-i-pekin-gotovy-zaschischat-interesy-drug-druga-32456373.html

Лавров: Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга

Лавров: Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга

МИД России поблагодарил Китай за взвешенную позицию в отношении Украины.

2023-02-22T20:57+0500

2023-02-22T20:57+0500

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россия

россия

москва

сергей лавров

ван и

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ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Отношения РФ и Китая динамично развиваются, несмотря на турбулентность на мировой арене, Москва и Пекин готовы выступать в защиту интересов друг друга. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, сообщает РИА Новости. Дипломаты также обсудили украинский конфликт. Об этом Мария Захарова сообщила на брифинге после встречи.Как отметила Мария Захарова, взгляды глав дипломатических ведомств двух стран "во многом совпадают" в вопросе решения острых международных проблем."Мы приветствуем готовность Китая сыграть позитивную роль в урегулировании украинского кризиса", — добавила она.В завершение встречи Лавров отметил, что Россия и Китай готовы защищать интересы друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН, а Ван И отметил, что две страны "твердо и уверенно движутся в направление формирования многополярного мира". Китайский дипломат добавил, что ожидает достижения новых договоренностей. Читайте также: Путин: Россия ведет бой на своих исторических рубежах

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россия москва министр иностранных дел сергей лавров член политбюро центрального комитета коммунистической партии китая цк кпк руководитель канцелярии комиссии цк компартии по иностранным делам ван и пекин защищать интересы друг друга официальный представитель мид россии мария захарова взвешенная позиция в отношении украины