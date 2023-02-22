https://uz.sputniknews.ru/20230222/putin-rossiya-vedet-boy-na-svoix-istoricheskix-rubejax--32454385.html

Путин: Россия ведет бой на своих исторических рубежах

Путин: Россия ведет бой на своих исторических рубежах

Путин выступил на праздничном концерте в Москве

2023-02-22T19:28+0500

2023-02-22T19:28+0500

2023-02-22T19:28+0500

в мире

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ТАШКЕНТ, 22 – Sputnik. Прямо сейчас идет бой на российских исторических рубежах, заявил президент России Владимир Путин во время речи на праздничном концерте. Об этом сообщает РИА Новости. Также Путин выделил, что страну защищают не только военные, но и медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, а также дети, пишущие письма бойцам. После исполнения гимна России президент подошел к военным, чтобы пожать им руки и поговорить.Читайте также:Путин взорвал информационную бомбуПутин: Россия делала все, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами

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