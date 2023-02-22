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Путин: Россия ведет бой на своих исторических рубежах
Путин: Россия ведет бой на своих исторических рубежах
Путин выступил на праздничном концерте в Москве
2023-02-22T19:28+0500
2023-02-22T19:28+0500
в мире
владимир путин
россия
президент
речь
внешняя политика
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ТАШКЕНТ, 22 – Sputnik. Прямо сейчас идет бой на российских исторических рубежах, заявил президент России Владимир Путин во время речи на праздничном концерте. Об этом сообщает РИА Новости. Также Путин выделил, что страну защищают не только военные, но и медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, а также дети, пишущие письма бойцам. После исполнения гимна России президент подошел к военным, чтобы пожать им руки и поговорить.Читайте также:Путин взорвал информационную бомбуПутин: Россия делала все, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами
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владимир путин заявил сказал москва концерт в лужниках день защитников отечества внешняя политика россии безопасность украинский конфликт военные донбасс специальная операция сво политика новости новость
владимир путин заявил сказал москва концерт в лужниках день защитников отечества внешняя политика россии безопасность украинский конфликт военные донбасс специальная операция сво политика новости новость

Путин: Россия ведет бой на своих исторических рубежах

19:28 22.02.2023
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!"
Президент РФ В. Путин посетил митинг-концерт Слава защитникам Отечества! - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Александр Вильф
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Российский лидер выступил на праздничном концерте в Москве. Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества.
ТАШКЕНТ, 22 – Sputnik. Прямо сейчас идет бой на российских исторических рубежах, заявил президент России Владимир Путин во время речи на праздничном концерте. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами", — сказал российский лидер.
Также Путин выделил, что страну защищают не только военные, но и медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, а также дети, пишущие письма бойцам.
"В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником отечества. Низкий всем поклон!" — поблагодарил всех он.
После исполнения гимна России президент подошел к военным, чтобы пожать им руки и поговорить.
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