https://uz.sputniknews.ru/20230222/maslenitsa-kak-est-bliny-i-ne-popravitsya-32457366.html

Масленица: как есть блины и не поправиться

Масленица: как есть блины и не поправиться

Какой должна быть порция блинов без ущерба для фигуры и как извлечь максимум пользы из этого блюда рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

2023-02-22T22:00+0500

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масленица

блины

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Традиционным блюдом в масленичную неделю являются блины. Однако, это весьма калорийное блюдо: только в одном блине 120 до 150 килокалорий. А это может привести к набору веса.Как не поправиться в Масленицу в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.По словам специалиста, если вы планируете есть это блюдо всю неделю, тогда лучше употреблять в день не более одного-двух блинов, причем в первой половине дня.Если же это угощение будет на вашем столе только один раз за всю Масленицу, порцию можно увеличить, позволив себе от четырех до шести блинов, в зависимости от их размера и толщины, объяснила врач.Специалист также рассказала, что еще нужно обязательно учитывать, чтобы остаться в форме:Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите блины

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