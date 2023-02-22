https://uz.sputniknews.ru/20230222/maslenitsa-kak-est-bliny-i-ne-popravitsya-32457366.html
Масленица: как есть блины и не поправиться
Масленица: как есть блины и не поправиться
Какой должна быть порция блинов без ущерба для фигуры и как извлечь максимум пользы из этого блюда рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.
2023-02-22T22:00+0500
2023-02-22T22:00+0500
2023-02-22T22:00+0500
это интересно
масленица
блины
здоровье
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Традиционным блюдом в масленичную неделю являются блины. Однако, это весьма калорийное блюдо: только в одном блине 120 до 150 килокалорий. А это может привести к набору веса.Как не поправиться в Масленицу в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.По словам специалиста, если вы планируете есть это блюдо всю неделю, тогда лучше употреблять в день не более одного-двух блинов, причем в первой половине дня.Если же это угощение будет на вашем столе только один раз за всю Масленицу, порцию можно увеличить, позволив себе от четырех до шести блинов, в зависимости от их размера и толщины, объяснила врач.Специалист также рассказала, что еще нужно обязательно учитывать, чтобы остаться в форме:Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите блины
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масленица традиции обычаи блины как есть блины и не поправиться диета сколько можно съесть блинов за раз без вреда для фигуры здоровья калорийность советы диетолога как не поправиться не растолстеть в масленицу нутрициолог врач
масленица традиции обычаи блины как есть блины и не поправиться диета сколько можно съесть блинов за раз без вреда для фигуры здоровья калорийность советы диетолога как не поправиться не растолстеть в масленицу нутрициолог врач
Масленица: как есть блины и не поправиться
Какой должна быть порция блинов без ущерба для фигуры и как извлечь максимум пользы из этого блюда рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.
Традиционным блюдом в масленичную неделю являются блины. Однако, это весьма калорийное блюдо: только в одном блине 120 до 150 килокалорий. А это может привести к набору веса.
Как не поправиться в Масленицу в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.
По словам специалиста, если вы планируете есть это блюдо всю неделю, тогда лучше употреблять в день не более одного-двух блинов, причем в первой половине дня.
Если же это угощение будет на вашем столе только один раз за всю Масленицу, порцию можно увеличить, позволив себе от четырех до шести блинов, в зависимости от их размера и толщины, объяснила врач.
Специалист также рассказала, что еще нужно обязательно учитывать, чтобы остаться в форме:
Выбирать несладкие начинки. Лучшая альтернатива варенью, топленому маслу или сметане —хорошая жирная рыба;
Печь блины без масла на специальной сковороде;
Скорректировать рецепт, заменив муку на цельнозерновую или гречневую и уменьшив количество сахара.