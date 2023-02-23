https://uz.sputniknews.ru/20230223/jenschina-s-dengami-i-entuziazmom-zovet-demokratiyu-v-nastuplenie-32470140.html

Женщина с деньгами и энтузиазмом зовет демократию в наступление

Женщина с деньгами и энтузиазмом зовет демократию в наступление

Демократ уверенность не теряет даже вопреки реальности.

2023-02-23T17:03+0500

2023-02-23T17:03+0500

2023-02-23T17:03+0500

колумнисты

внешняя политика

сша

демократия

оон

мнение эксперта

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А если речь вдобавок о женщине, чья работа — раздавать по всему миру деньги в поддержку упомянутых идей и планов, то тут случай особо тяжелый, пишет колумнист РИА Новости. Речь о Саманте Пауэр, известной нам в основном по своей работе на посту постоянного представителя США в ООН при Бараке Обаме в период с 2013 по 2017 год, профессиональной и пламенной правозащитнице, а сейчас — главе USAID, правительственного Агентства по международному развитию. Она только что написала статью о том, что демократии по всему миру пора переходить в наступление.Что такое USAID? Вот только одна недавняя история. Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР методические пособия для работы активистов этой конторы на Украине, дискредитирующие Россию в глазах местных жителей, пропагандирующие ценности ЛГБТ и так далее. Находки переданы прокуратуре. И Россия с Украиной далеко не единственные мишени такой деятельности.Ценность статьи Пауэр в неожиданном тезисе: если раньше демократия по всему миру была в отступлении, то сейчас, конкретно с начала 2022 года, авторитариям всего мира нанесен тяжелый удар. Россия терпит перманентное поражение на Украине, Китай не в лучшем положении. И в результате везде переломились вверх индексы и рейтинги демократии.Это очень важная особенность любой и всякой пропаганды нашего противника — она всегда опирается на громадную шаманскую как бы науку. По каждому направлению глобального промывания мозгов (а их множество, этих направлений) создается мощная структура наукообразных центров и фондов. Которые подменяют собой науку настоящую, если таковая имелась. Рассчитано все это на то, что широкие народные массы не будут задаваться вопросом, как вычисляются все эти индексы и рейтинги и не бред ли это.И вот вам благостная картина. Как признает сама Саманта, с начала века истиной считалось, что по всему миру демократия находится в отступлении. Вой со стороны правозащитной сети достигал небес. И вдруг — между серединой 2020-го и концом 2022-го — рейтинги одобрения нехороших лидеров в 27 странах, грамотно подобранных грамотной группой ученых из Кембриджа, упали на десять процентов. Десять процентов!А с другой стороны — как же иначе. Если вы объясняете своим активистам и прочим сторонникам, что ваше дело катится под откос уже третье десятилетие, они ведь могут и огорчиться. Они должны знать, что побеждают. Особенно с момента прихода к власти Джозефа Робинетта Байдена.Это не все. Саманта Пауэр высказывает одну очень правильную и хорошую мысль в порядке работы над ошибками. Она говорит: пора заканчивать с ситуацией, когда только где-то в мире приходит к власти очередной американский мальчик (или девочка), как в этой стране начинаются экономический обвал и обнищание. В итоге главной проблемой, уничтожавшей авторитет демократии, оказалась растущая всеобщая убежденность, что эти самые "автократы" и "популисты" (включая, кстати, президента Трампа) гораздо лучше обеспечивают экономический рост и процветание.Так вот, говорит Саманта, не надо повторять прошлых ошибок, когда мы приводили к власти своего человека в той или иной части света и сразу же начинали смотреть на него с прищуром: ловит мышей или нет? Нужна новая повестка, новый подход к демократии: то есть сразу давать приведенному к власти своему человеку очень много денег, и все наладится.Деньги — это по ее части. Собственно, вся статья — самоотчет с саморекламой о том, как USAID отлично работает, плюс косвенное напоминание: Саманта и ее контора располагают бюджетом в 30 миллиардов долларов. А вообще-то, также напомнила она, США с партнерами по "Большой семерке" хотят к 2027 году мобилизовать 600 миллиардов только на финансирование глобальной инфраструктуры. И когда речь о таких деньгах, то очень важно объяснять всем, что наконец-то противники проигрывают, а свои побеждают.Читайте также:Десятый пакет санкций – демонстрация экономического поражения ЗападаЗапад провел перед Китаем русскую красную линию

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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