https://uz.sputniknews.ru/20230223/jenschina-s-dengami-i-entuziazmom-zovet-demokratiyu-v-nastuplenie-32470140.html
Женщина с деньгами и энтузиазмом зовет демократию в наступление
Женщина с деньгами и энтузиазмом зовет демократию в наступление
Демократ уверенность не теряет даже вопреки реальности.
2023-02-23T17:03+0500
2023-02-23T17:03+0500
2023-02-23T17:03+0500
колумнисты
внешняя политика
сша
демократия
оон
мнение эксперта
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А если речь вдобавок о женщине, чья работа — раздавать по всему миру деньги в поддержку упомянутых идей и планов, то тут случай особо тяжелый, пишет колумнист РИА Новости. Речь о Саманте Пауэр, известной нам в основном по своей работе на посту постоянного представителя США в ООН при Бараке Обаме в период с 2013 по 2017 год, профессиональной и пламенной правозащитнице, а сейчас — главе USAID, правительственного Агентства по международному развитию. Она только что написала статью о том, что демократии по всему миру пора переходить в наступление.Что такое USAID? Вот только одна недавняя история. Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР методические пособия для работы активистов этой конторы на Украине, дискредитирующие Россию в глазах местных жителей, пропагандирующие ценности ЛГБТ и так далее. Находки переданы прокуратуре. И Россия с Украиной далеко не единственные мишени такой деятельности.Ценность статьи Пауэр в неожиданном тезисе: если раньше демократия по всему миру была в отступлении, то сейчас, конкретно с начала 2022 года, авторитариям всего мира нанесен тяжелый удар. Россия терпит перманентное поражение на Украине, Китай не в лучшем положении. И в результате везде переломились вверх индексы и рейтинги демократии.Это очень важная особенность любой и всякой пропаганды нашего противника — она всегда опирается на громадную шаманскую как бы науку. По каждому направлению глобального промывания мозгов (а их множество, этих направлений) создается мощная структура наукообразных центров и фондов. Которые подменяют собой науку настоящую, если таковая имелась. Рассчитано все это на то, что широкие народные массы не будут задаваться вопросом, как вычисляются все эти индексы и рейтинги и не бред ли это.И вот вам благостная картина. Как признает сама Саманта, с начала века истиной считалось, что по всему миру демократия находится в отступлении. Вой со стороны правозащитной сети достигал небес. И вдруг — между серединой 2020-го и концом 2022-го — рейтинги одобрения нехороших лидеров в 27 странах, грамотно подобранных грамотной группой ученых из Кембриджа, упали на десять процентов. Десять процентов!А с другой стороны — как же иначе. Если вы объясняете своим активистам и прочим сторонникам, что ваше дело катится под откос уже третье десятилетие, они ведь могут и огорчиться. Они должны знать, что побеждают. Особенно с момента прихода к власти Джозефа Робинетта Байдена.Это не все. Саманта Пауэр высказывает одну очень правильную и хорошую мысль в порядке работы над ошибками. Она говорит: пора заканчивать с ситуацией, когда только где-то в мире приходит к власти очередной американский мальчик (или девочка), как в этой стране начинаются экономический обвал и обнищание. В итоге главной проблемой, уничтожавшей авторитет демократии, оказалась растущая всеобщая убежденность, что эти самые "автократы" и "популисты" (включая, кстати, президента Трампа) гораздо лучше обеспечивают экономический рост и процветание.Так вот, говорит Саманта, не надо повторять прошлых ошибок, когда мы приводили к власти своего человека в той или иной части света и сразу же начинали смотреть на него с прищуром: ловит мышей или нет? Нужна новая повестка, новый подход к демократии: то есть сразу давать приведенному к власти своему человеку очень много денег, и все наладится.Деньги — это по ее части. Собственно, вся статья — самоотчет с саморекламой о том, как USAID отлично работает, плюс косвенное напоминание: Саманта и ее контора располагают бюджетом в 30 миллиардов долларов. А вообще-то, также напомнила она, США с партнерами по "Большой семерке" хотят к 2027 году мобилизовать 600 миллиардов только на финансирование глобальной инфраструктуры. И когда речь о таких деньгах, то очень важно объяснять всем, что наконец-то противники проигрывают, а свои побеждают.Читайте также:Десятый пакет санкций – демонстрация экономического поражения ЗападаЗапад провел перед Китаем русскую красную линию
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саманта пауэр сша запад вашингтон оон ес брюссель киев украина киевский режим украинский конфликт usaid правда факты американская политика сша новости новость мнение эксперта
саманта пауэр сша запад вашингтон оон ес брюссель киев украина киевский режим украинский конфликт usaid правда факты американская политика сша новости новость мнение эксперта
Женщина с деньгами и энтузиазмом зовет демократию в наступление
Перед нами наглядное пособие на тему того, что такое настоящий демократ: это создание, обязанное питать несокрушимую уверенность в непобедимости своих идей и планов, даже — и особенно — вопреки очевидной реальности.
А если речь вдобавок о женщине, чья работа — раздавать по всему миру деньги в поддержку упомянутых идей и планов, то тут случай особо тяжелый, пишет колумнист РИА Новости
.
Речь о Саманте Пауэр, известной нам в основном по своей работе на посту постоянного представителя США в ООН при Бараке Обаме в период с 2013 по 2017 год, профессиональной и пламенной правозащитнице, а сейчас — главе USAID, правительственного Агентства по международному развитию. Она только что написала статью о том, что демократии по всему миру пора переходить в наступление.
Что такое USAID? Вот только одна недавняя история. Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР методические пособия для работы активистов этой конторы на Украине, дискредитирующие Россию в глазах местных жителей, пропагандирующие ценности ЛГБТ и так далее. Находки переданы прокуратуре. И Россия с Украиной далеко не единственные мишени такой деятельности.
Ценность статьи Пауэр в неожиданном тезисе: если раньше демократия по всему миру была в отступлении, то сейчас, конкретно с начала 2022 года, авторитариям всего мира нанесен тяжелый удар. Россия терпит перманентное поражение на Украине, Китай не в лучшем положении. И в результате везде переломились вверх индексы и рейтинги демократии.
Это очень важная особенность любой и всякой пропаганды нашего противника — она всегда опирается на громадную шаманскую как бы науку. По каждому направлению глобального промывания мозгов (а их множество, этих направлений) создается мощная структура наукообразных центров и фондов. Которые подменяют собой науку настоящую, если таковая имелась. Рассчитано все это на то, что широкие народные массы не будут задаваться вопросом, как вычисляются все эти индексы и рейтинги и не бред ли это.
И вот вам благостная картина. Как признает сама Саманта, с начала века истиной считалось, что по всему миру демократия находится в отступлении. Вой со стороны правозащитной сети достигал небес. И вдруг — между серединой 2020-го и концом 2022-го — рейтинги одобрения нехороших лидеров в 27 странах, грамотно подобранных грамотной группой ученых из Кембриджа, упали на десять процентов. Десять процентов!
А с другой стороны — как же иначе. Если вы объясняете своим активистам и прочим сторонникам, что ваше дело катится под откос уже третье десятилетие, они ведь могут и огорчиться. Они должны знать, что побеждают. Особенно с момента прихода к власти Джозефа Робинетта Байдена.
Это не все. Саманта Пауэр высказывает одну очень правильную и хорошую мысль в порядке работы над ошибками. Она говорит: пора заканчивать с ситуацией, когда только где-то в мире приходит к власти очередной американский мальчик (или девочка), как в этой стране начинаются экономический обвал и обнищание. В итоге главной проблемой, уничтожавшей авторитет демократии, оказалась растущая всеобщая убежденность, что эти самые "автократы" и "популисты" (включая, кстати, президента Трампа) гораздо лучше обеспечивают экономический рост и процветание.
Так вот, говорит Саманта, не надо повторять прошлых ошибок, когда мы приводили к власти своего человека в той или иной части света и сразу же начинали смотреть на него с прищуром: ловит мышей или нет? Нужна новая повестка, новый подход к демократии: то есть сразу давать приведенному к власти своему человеку очень много денег, и все наладится.
Деньги — это по ее части. Собственно, вся статья — самоотчет с саморекламой о том, как USAID отлично работает, плюс косвенное напоминание: Саманта и ее контора располагают бюджетом в 30 миллиардов долларов. А вообще-то, также напомнила она, США с партнерами по "Большой семерке" хотят к 2027 году мобилизовать 600 миллиардов только на финансирование глобальной инфраструктуры. И когда речь о таких деньгах, то очень важно объяснять всем, что наконец-то противники проигрывают, а свои побеждают.