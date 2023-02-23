https://uz.sputniknews.ru/20230223/v-tashkente-proydut-dekady-profilaktiki-kiberprestupleniy-32458115.html
В Ташкенте пройдут декады профилактики киберпреступлений
В Ташкенте пройдут декады профилактики киберпреступлений
О том, какие виды киберпреступности наиболее часто встречаются в столице и как их предотвратить рассказал на брифинге сотрудник МВД.
2023-02-23T09:03+0500
2023-02-23T09:03+0500
2023-02-23T09:03+0500
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ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В нескольких районах Ташкента пройдут декады профилактики киберпреступлений и конкурсы среди населения. Об этом на брифинге в АИМК рассказал Сайкамол Садиков, сотрудник Центра кибербезопасности Министерства внутренних дел.Проект “CYBER 10 DAY”стартовал с 20 февраля. Его цель – предотвратить преступления с использованием электроники, сформировать и "цифровой иммунитет" среди населения в районах с высокими показателями киберпреступлений. К таким районам относятся Алмазарский, Чиланзарский и Юнусабадский районы Ташкента.МВД организует комплекс разъяснительных мероприятий в махаллях, на предприятиях, в учебных заведениях, торговых комплексах.Кроме того, среди молодежи до 30 лет пройдут интеллектуальные игры на знание принципов кибербезопасности, а также конкурсы:Анализируя сводки, МВД выявило несколько наиболее распространенных видов преступлений с использованием современной техники.В частности мошенник узнает номер банковской карты и секретный код:Читайте также: Арипов: ущерб от киберпреступлений в прошлом году превысил $6 трлн
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узбекистан ташкент кибербезопасность декада 10 дней разъяснительные мероприятия конкурс на знание принципов кибербезопасности
узбекистан ташкент кибербезопасность декада 10 дней разъяснительные мероприятия конкурс на знание принципов кибербезопасности
В Ташкенте пройдут декады профилактики киберпреступлений
О том, какие виды киберпреступности наиболее часто встречаются в столице и как их предотвратить рассказал на брифинге сотрудник МВД.
ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В нескольких районах Ташкента пройдут декады профилактики киберпреступлений и конкурсы среди населения. Об этом на брифинге в АИМК рассказал Сайкамол Садиков, сотрудник Центра кибербезопасности Министерства внутренних дел.
Проект “CYBER 10 DAY”стартовал с 20 февраля. Его цель – предотвратить преступления с использованием электроники, сформировать и "цифровой иммунитет" среди населения в районах с высокими показателями киберпреступлений. К таким районам относятся Алмазарский, Чиланзарский и Юнусабадский районы Ташкента.
МВД организует комплекс разъяснительных мероприятий в махаллях, на предприятиях, в учебных заведениях, торговых комплексах.
Кроме того, среди молодежи до 30 лет пройдут интеллектуальные игры на знание принципов кибербезопасности, а также конкурсы:
"Лучшая махалля" в трех районах;
"Лучший контент" среди блогеров;
"Лучший монолог", "Лучшие стихотворение" среди учащихся;
"Я не дам никому код банковской карты" среди пенсионеров.
Анализируя сводки, МВД выявило несколько наиболее распространенных видов преступлений с использованием современной техники.
В частности мошенник узнает номер банковской карты и секретный код:
во время телефонного звонка, представляясь сотрудником платежной компании или службы безопасности банка (17%);
с помощью фальшивой информации о финансовой помощи, выигрыше в игре, онлайн-кредиту (34 %);
через торговые платформы онлайн (14%);
добившись предоплаты, не выполняет договор и присваивает деньги (22%),
при подтверждении кода оплаты средств для свершения Умры (4%);
через фальшивые онлайн - финансовые биржи (9%).