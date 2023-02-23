https://uz.sputniknews.ru/20230223/v-tashkente-proydut-dekady-profilaktiki-kiberprestupleniy-32458115.html

В Ташкенте пройдут декады профилактики киберпреступлений

В Ташкенте пройдут декады профилактики киберпреступлений

О том, какие виды киберпреступности наиболее часто встречаются в столице и как их предотвратить рассказал на брифинге сотрудник МВД.

2023-02-23T09:03+0500

2023-02-23T09:03+0500

2023-02-23T09:03+0500

общество

узбекистан

ташкент

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/09/21720354_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_997e8489c846ad016824269a7df5394a.jpg

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В нескольких районах Ташкента пройдут декады профилактики киберпреступлений и конкурсы среди населения. Об этом на брифинге в АИМК рассказал Сайкамол Садиков, сотрудник Центра кибербезопасности Министерства внутренних дел.Проект “CYBER 10 DAY”стартовал с 20 февраля. Его цель – предотвратить преступления с использованием электроники, сформировать и ​​"цифровой иммунитет" среди населения в районах с высокими показателями киберпреступлений. К таким районам относятся Алмазарский, Чиланзарский и Юнусабадский районы Ташкента.МВД организует комплекс разъяснительных мероприятий в махаллях, на предприятиях, в учебных заведениях, торговых комплексах.Кроме того, среди молодежи до 30 лет пройдут интеллектуальные игры на знание принципов кибербезопасности, а также конкурсы:Анализируя сводки, МВД выявило несколько наиболее распространенных видов преступлений с использованием современной техники.В частности мошенник узнает номер банковской карты и секретный код:Читайте также: Арипов: ущерб от киберпреступлений в прошлом году превысил $6 трлн

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент кибербезопасность декада 10 дней разъяснительные мероприятия конкурс на знание принципов кибербезопасности