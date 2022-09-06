https://uz.sputniknews.ru/20220906/aripov-uscherb-ot-kiberprestupleniy-v-proshlom-godu-prevysil-6-trln-27819693.html
Арипов: ущерб от киберпреступлений в прошлом году превысил $6 трлн
Арипов: ущерб от киберпреступлений в прошлом году превысил $6 трлн
По словам директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Эльдора Арипова, террористы вышли на новый уровень пропагандистской... 06.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-06T12:57+0500
2022-09-06T12:57+0500
2022-09-06T13:23+0500
политика
киберпреступность
террористы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1276/86/12768634_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c40c54d6cd8d830c7fa8e8737fc9d620.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Обеспечение информационной безопасности приобретает особую значимость и требует от государств-членов ШОС выработки согласованных механизмов по борьбе современными вызовами и угрозами в информационной сфере. Об этом сообщил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Эльдор Арипов в ходе научно-экспертного форума ШОС по информационной безопасности. Он также заявил, что стремительное распространение информационных технологий порождает ряд объективных проблем. Они несут в себе появление новых уязвимых мест в системе безопасности. Арипов отметил, что по оценкам мировых экспертов, ущерб от киберпреступлений в 2021 году превысил $6 трлн. по всему миру.Как заявляет директор института стратегических и межрегиональных исследований, террористы вышли на новый уровень осуществления масштабной пропагандистской и координационной деятельности.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1276/86/12768634_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_1f199673f7bfefa232cac57e37587e41.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
киберпреступность, террористы
киберпреступность, террористы
Арипов: ущерб от киберпреступлений в прошлом году превысил $6 трлн
12:57 06.09.2022 (обновлено: 13:23 06.09.2022)
По словам директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Эльдора Арипова, террористы вышли на новый уровень пропагандистской деятельности.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Обеспечение информационной безопасности приобретает особую значимость и требует от государств-членов ШОС выработки согласованных механизмов по борьбе современными вызовами и угрозами в информационной сфере. Об этом сообщил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Эльдор Арипов в ходе научно-экспертного форума ШОС по информационной безопасности.
Он также заявил, что стремительное распространение информационных технологий порождает ряд объективных проблем. Они несут в себе появление новых уязвимых мест в системе безопасности.
Арипов отметил, что по оценкам мировых экспертов, ущерб от киберпреступлений в 2021 году превысил $6 трлн. по всему миру.
"Сегодня наиболее атакуемыми секторами выступают энергетика, промышленность, оборона, государственное управление. Одновременно с этим, информационное пространство стало расцениваться идеологами экстремизма как привлекательная площадка для ведения компании по рекруту в свои ряды новых членов", - рассказал он.
Как заявляет директор института стратегических и межрегиональных исследований, террористы вышли на новый уровень осуществления масштабной пропагандистской и координационной деятельности.
"Под их прицелом прежде всего неокрепшее сознание нашей молодежи. Эти негативные тенденции требуют от государств-членов ШОС выработки комплексных подходов к защите киберпространства, обеспечению информационной безопасности как на национальном так и региональном уровнях", - заключил Арипов.