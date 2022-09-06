https://uz.sputniknews.ru/20220906/aripov-uscherb-ot-kiberprestupleniy-v-proshlom-godu-prevysil-6-trln-27819693.html

Арипов: ущерб от киберпреступлений в прошлом году превысил $6 трлн

Арипов: ущерб от киберпреступлений в прошлом году превысил $6 трлн

По словам директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Эльдора Арипова, террористы вышли на новый уровень пропагандистской... 06.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-06T12:57+0500

2022-09-06T12:57+0500

2022-09-06T13:23+0500

политика

киберпреступность

террористы

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Обеспечение информационной безопасности приобретает особую значимость и требует от государств-членов ШОС выработки согласованных механизмов по борьбе современными вызовами и угрозами в информационной сфере. Об этом сообщил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Эльдор Арипов в ходе научно-экспертного форума ШОС по информационной безопасности. Он также заявил, что стремительное распространение информационных технологий порождает ряд объективных проблем. Они несут в себе появление новых уязвимых мест в системе безопасности. Арипов отметил, что по оценкам мировых экспертов, ущерб от киберпреступлений в 2021 году превысил $6 трлн. по всему миру.Как заявляет директор института стратегических и межрегиональных исследований, террористы вышли на новый уровень осуществления масштабной пропагандистской и координационной деятельности.Читайте также:

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киберпреступность, террористы