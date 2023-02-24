https://uz.sputniknews.ru/20230224/23083972.html

Топ-10 рецептов блинов на Масленицу

Топ-10 рецептов блинов на Масленицу

Началась неделя Масленицы. Предлагаем вам подборку лучших рецептов вкусных блинов на любой вкус.

2023-02-24T22:00+0500

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блины

рецепт

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Веселый праздник Масленицы символизирует собой конец зимы и начало весны. Ее с размахом отмечают во многих странах. Традиционно на Масленицу пекут блины. Считается, что круглый золотистый блин — символ Солнца, олицетворяющий собой тепло, пробуждение всего живого весной. Подборку проверенных рецептов блинов на все случаи жизни для вас подготовили наши коллеги из Sputnik Таджикистан.Рецепт блинов с яблочным припекомСначала отделяем желтки от белков. В желтки засыпаем соль, сахар, масло, молоко и все тщательно перемешиваем. Помешивая, всыпаем муку.Когда тесто для блинов на Масленицу будет хорошо перемешано, добавляем оставшиеся белки и опять перемешиваем.Ставим на плиту сковороду и даем ей нагреться.Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем тонкими кружочками или дольками.Когда сковорода нагрелась, смазываем ее растительным маслом. Раскладываем на сковородке яблоки. И заливаем их тестом. Когда блин снизу поджарится, аккуратно переворачиваем его. Можно делать припек и по-другому. Наливаем немного на сковороду, быстро кладем яблоки и снова заливаем их тестом. Блины с припеком по такому рецепту получатся потолще.Рецепт классических блинов на молокеВ рамках рецепта взбейте венчиком яйца с сахаром и солью. Влейте примерно 100 мл теплого молока и взбейте еще раз. Всыпьте просеянную муку и соду, тщательно перемешайте.Постепенно влейте оставшееся молоко, перемешивая до однородной консистенции. Добавьте масло, взбейте и дайте настояться 10-15 минут.Смажьте сковороду небольшим количеством масла и хорошенько разогрейте. Покройте дно тонким слоем теста и обжаривайте блины на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.Смазывать сковороду в этом рецепте нужно только перед приготовлением первого блина.Рецепт блинов на дрожжахПо рецепту раскрошите дрожжи и залейте их половиной теплого молока. Оставьте на 5-7 минут и аккуратно перемешайте, засыпав щепотку сахара. Дрожжи должны полностью раствориться.Всыпьте столько просеянной муки, чтобы масса получилась консистенции сметаны. Слегка присыпьте опару мукой, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на час. Размешайте увеличившуюся опару для блинов.Соедините оставшееся молоко, соль и сахар. Отделите желтки от белков, добавьте желтки к опаре вместе с растопленным сливочным маслом и перемешайте. Оставьте опару еще на час.Еще раз перемешайте. Отдельно взбейте миксером яичные белки в пышную пену. Аккуратно введите их в изделие. Теперь можно печь блины на Масленицу.Рецепт ажурных блинов с дырочкамиПо рецепту в глубокую миску разбейте яйца. Добавьте туда соль и сахар. Как следует перемешайте. Затем влейте растительное и снова перемешайте.Разогрейте молоко до теплого состояния. Влейте в смесь 1/3 часть. Слегка перемешайте и высыпьте просеянную муку. Чтобы не осталось комочков, можно для этого использовать венчик или миксер.Далее влейте оставшееся молоко, в последнюю очередь высыпьте соду и быстро все перемешайте. Оставьте на 30 минут, чтобы масса немного набухла.Перед жаркой блинов на Масленицу разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством растительного масла.Рецепт блинов на кефиреВ рамках рецепта разбейте в чашу 2 яйца, добавьте немного соли и взбейте массу до пышной пены.Затем медленной струйкой, продолжая взбивать, влейте кипяток, затем, так же продолжая взбивать, добавляем медленно кефир.Теперь просеиваем в чашу муку и соду. Дайте тесту постоять минут 5-10, затем добавьте 2 ст. л. растительного масла и выпекайте блины на очень хорошо разогретой сковороде. Каждый блин хорошо смазать растопленным сливочным.Вкусные блины на Масленицу готовы!Рецепт блинчиков по бабушкиному рецептуСогласно рецепту, в миску насыпьте пшеничную муку и вбейте пару небольших яиц. Начните размешивать венчиком.Постепенно вливайте молоко небольшими порциями. Основная задача - приготовить густое тесто без комочков, а потом довести его до нужной структуры.В густую массу засыпьте сахар и щепотку соли.Растопите сливочное масло в микроволновой печи или на водяной бане, перелейте в миску, размешайте.Влейте оставшееся молоко, чтобы получить достаточно жидкое изделие. Дайте постоять минут 15, перед самой жаркой еще раз перемешайте венчиком.Такие блины легко переворачиваются, не рвутся и получаются мягкими — в них можно завернуть сладкую или соленую начинку на Масленицу. Рецепт заварных блиновВ рецепте говорится взять глубокую миску, 2 яйца, затем соль, сахар и взбейте массу до побеления. Для упрощения процесса лучше воспользоваться миксером.Теперь к образовавшейся массе просеиваем муку. Делаем это постепенно, постоянно смешивая ее с яйцами.Кстати, процесс просеивания влияет на дальнейшую пористость изделий.Теперь в густое тесто выливаем оставшееся молоко и все перемешиваем до однородности. Оставляем основу на столе минут на 20, чтобы мучная клейковина успела разойтись.Затем на плиту устанавливаем сковороду и смазываем ее капелькой растительного масла. И только теперь добавляем туда кипяток и растительное. Только при заливании горячей воды обязательно перемешивайте массу, чтобы не свернулся белок. Теперь можно выпекать блины на Масленицу.Рецепт американских блинчиков (панкейков)В ёмкость, в которой будем делать основу для панкейков на Масленицу, выбиваем яйцо, добавляем сахар и соль. При желании можно использовать еще и ванильный сахар.Перемешиваем миксером или просто венчиком до однородного состояния и полного растворения сахара и соли.Добавляем молоко и перемешиваем. Наливаем растительное и снова хорошенько перемешиваем.В отдельную посудину просеиваем муку и разрыхлитель. Если вы хотите добавить в массу корицу или другие сухие специи, сыпьте их сейчас, лучше тоже просеивать их. Очень тщательно все перемешиваем, используя венчик.Добавляем просеянные муку с разрыхлителем в емкость с основой для блинов. Тесто по рецепту готово, оно получается не очень густое и довольно хорошо течет. Жарить блины следует сразу, а не оставлять на потом.К готовым блинчикам хорошо добавлять ягоды, орехи, поливать различными сиропами и сладкими соусами, растопленным шоколадом, сгущенным молоком или мёдом.Рецепт шоколадных блиновЭтот рецепт блинов отличается добавлением натурального горького шоколада. Такие блины на Масленицу будут иметь более яркий, насыщенный вкус.Смешать все рассыпчатые ингредиенты и разбавить половиной молока. Делать это необходимо тщательно, мешая массу, чтобы не появилось комков.Взбить миксером яичную пену, тщательно вмешать ее в массу. Шоколад растопить с маслом и остатками молока. Полученную смесь влить в основу для блинов.Тщательно перемешать, и можно начинать выпекать блины.Рецепт гурьевских блиновБелки отделяем от желтков. Желтки взбиваем с размягченным маслом и сахаром, добавляем муку. Затем в несколько приемов развести тесто простоквашей, указано в рецепте.Белки взбиваем с солью в стойкую пену.Затем аккуратно смешиваем тесто и белки. Должна получиться воздушная масса.Выпекаем блины на сковороде, слегка смазанной маслом — топленым сливочным или растительным.Несколько секретов выпечки блиновЕсли не хотите использовать в рецепте соду, вместо этого можно хорошенько взбить яйца. Тогда блины получатся с дырочками.Чтобы тесто для блинов не комковалось, жидкость по рецепту надо вводить постепенно. Сначала приготовьте густую основу без комочков, а потом разбавьте до нужной консистенции.При приготовлении блинов для десерта лучше добавить еще пакетик ванилина. Так у блинов на Масленицу появится приятный аромат выпечки.Для смазывания сковороды перед выпечкой блинов можно использовать кусочек сала.Если тесто для блинов плохо разливается по сковороде, значит, ему не хватает жидкости.Узнать, когда переворачивать блины, можно по его поверхности или краям. Как только вы увидите, что края подзолотились — это знак.Желательно, чтобы перед приготовлением блинов все ингредиенты были одинаковой комнатной температуры, поэтому заранее вытащите все из холодильника.Читайте также: Нежный и хрустящий: простой рецепт творожного пирога без сахара

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