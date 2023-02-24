https://uz.sputniknews.ru/20230224/jenskaya-sbornaya-uzbekistana-po-borbe-vystupit-v-egipte--32488047.html
Женская сборная Узбекистана по борьбе выступит в Египте
Женская сборная Узбекистана по борьбе выступит в Египте
В международном турнире в Александрии 24 февраля на ковёр выйдут пять узбекистанских атлеток.
2023-02-24T14:09+0500
2023-02-24T14:09+0500
2023-02-24T14:09+0500
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узбекистан
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египет
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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. В рамках Международного турнира по вольной и женской борьбе в Александрии 24 февраля пройдут состязания среди женщин.На ковер в этот день выйдут пять представительниц Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Честь страны будут защищать:Они встретятся с соперницами из Бразилии, Нигерии, Китая, Индии и Эквадора.Напомним, турнир проходит в Египте с 23 по 26 февраля.Состав сборной Узбекистана:Вольная борьба:Женская борьба:Читайте также: Призовой фонд турнира по дзюдо в Ташкенте составит €154 тысячи
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узбекистан женская сборная египет александрия международный турнир по вольной женской борьбе состязания 24 февраля лайлохон собирова озода зарипбоева дилфуза аимбетова ариухан джумабаева фируза эсенбаева состав сборной
узбекистан женская сборная египет александрия международный турнир по вольной женской борьбе состязания 24 февраля лайлохон собирова озода зарипбоева дилфуза аимбетова ариухан джумабаева фируза эсенбаева состав сборной
Женская сборная Узбекистана по борьбе выступит в Египте
В международном турнире в Александрии 24 февраля на ковёр выйдут пять узбекистанских атлеток.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. В рамках Международного турнира по вольной и женской борьбе в Александрии 24 февраля пройдут состязания среди женщин.
На ковер в этот день выйдут пять представительниц Узбекистана, сообщает
Национальный олимпийский комитет республики.
Честь страны будут защищать:
в категории до 57 кг – Лайлохон Собирова;
в категории до 62 кг – Дилфуза Аимбетова и Ариухан Джумабаева;
в категории до 68 кг – Фируза Эсенбаева;
в категории до 76 кг – Озода Зарипбоева.
Они встретятся с соперницами из Бразилии, Нигерии, Китая, Индии и Эквадора.
Напомним, турнир проходит в Египте с 23 по 26 февраля.
Состав сборной Узбекистана:
-57 кг: Нодиржон Сафаров, Арслан Рахимов;
-61 кг: Джахонгир Туробов;
-65 кг: Аббос Рахмонов, Умиджон Жалолов;
-70 кг: Зафарбек Отахонов;
-79 кг: Бекзод Абдурахмонов;
-125 кг: Сардорбек Холматов, Хасанбой Рахимов.
-50 кг: Жасмина Иммаева, Актенге Кеунимжаева;
-53 кг: Дилшода Матназарова;
-59 кг: Лайлохон Собирова;
-62 кг: Рушана Абдирасулова, Ариухан Жумабаева;
-65 кг: Дилфуза Аимбетова;
-76 кг: Озода Зарипбоева, Светлана Окназарова.