https://uz.sputniknews.ru/20230224/jenskaya-sbornaya-uzbekistana-po-borbe-vystupit-v-egipte--32488047.html

Женская сборная Узбекистана по борьбе выступит в Египте

Женская сборная Узбекистана по борьбе выступит в Египте

В международном турнире в Александрии 24 февраля на ковёр выйдут пять узбекистанских атлеток.

2023-02-24T14:09+0500

2023-02-24T14:09+0500

2023-02-24T14:09+0500

спорт

узбекистан

сборная

египет

борьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/09/26050469_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_99505040008a81bcfd74b9411bb723cc.jpg

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. В рамках Международного турнира по вольной и женской борьбе в Александрии 24 февраля пройдут состязания среди женщин.На ковер в этот день выйдут пять представительниц Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Честь страны будут защищать:Они встретятся с соперницами из Бразилии, Нигерии, Китая, Индии и Эквадора.Напомним, турнир проходит в Египте с 23 по 26 февраля.Состав сборной Узбекистана:Вольная борьба:Женская борьба:Читайте также: Призовой фонд турнира по дзюдо в Ташкенте составит €154 тысячи

египет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан женская сборная египет александрия международный турнир по вольной женской борьбе состязания 24 февраля лайлохон собирова озода зарипбоева дилфуза аимбетова ариухан джумабаева фируза эсенбаева состав сборной