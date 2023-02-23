https://uz.sputniknews.ru/20230223/prizovoy-fond-turnira-po-dzyudo-v-tashkente-sostavit--154-tysyachi---32467233.html

Призовой фонд турнира по дзюдо в Ташкенте составит €154 тысячи

Призовой фонд турнира по дзюдо в Ташкенте составит €154 тысячи

Призовой фонд оценила Международная федерация дзюдо (IJF).

2023-02-23T14:15+0500

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спорт

дзюдо

ташкент

узбекистан

турнир "большого шлема"

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Призовой фонд предстоящего международного турнира по дзюдо составит € 154 тысяч, сообщает Федерация дзюдо Узбекистана.Турнир "Большого шлема" пройдет в Ташкенте с 3 по 5 марта. В нём примут участие 23 национальные сборные. Среди спортсменов разыграют рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже.Команду Узбекистана будут представлять 56 дзюдоистов. Они выступят по четыре человека в каждой весовой категории. Среди них действующие чемпионы мира — Давлат Бобонов и Музаффарбек Турабоев.Читайте также:Узбекистанские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по фехтованиюШомуродов возглавил список самых дорогих легионеров ЦА

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