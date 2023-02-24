https://uz.sputniknews.ru/20230224/na-vystavke-v-abu-dabi-vpervye-pokajut-voennuyu-texniku-uzbekistana--foto-32485853.html

На выставке в Абу-Даби впервые показали военную технику Узбекистана – фото

На выставке в Абу-Даби впервые показали военную технику Узбекистана – фото

На международной выставке вооружений и военной техники в ОАЭ представят разработки 65 стран мира.

2023-02-24T12:12+0500

2023-02-24T12:12+0500

2023-02-24T12:19+0500

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военная техника

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Впервые за годы независимости Узбекистана республика приняла участие в международной выставке военной техники.Военные разработки Узбекистана представили на международной выставке вооружений и военной техники в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Министерство обороны.Международная выставка вооружений и военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби начала свою работу 20 февраля.На экспозиции представлены стенды 1350 ведущих компаний из 65 стран мира.Узбекистан также представляет образцы военной техники и продукции, разработанные военно-промышленными и другими предприятиями республики.На стенде страны, в частности, можно увидеть легкую бронетехнику, произведенную военно-промышленной компанией VPK AKSUM в Чирчике.Напомним, в настоящее время в Индии проходят первые совместные узбекско-индийские военные учения.Читайте также: "ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фото

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