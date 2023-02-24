https://uz.sputniknews.ru/20230224/prezident-shavkat-mirziyoev-posetil-odnu-iz-maxalley-v-karshinskom-rayone-32492253.html

Президент Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей в Каршинском районе

Президент Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей в Каршинском районе

Глава государства находится в Кашкадарьинской области, где проверяет ход социально-экономических реформ.

2023-02-24T16:23+0500

2023-02-24T16:23+0500

2023-02-24T16:23+0500

общество

узбекистан

кашкадарьинская область

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев во время визита в Кашкадарьинскую область посетил махаллю Янги Батош Каршинского района, сообщает пресс-служба главы государства.Здесь он побывал в недавно построенной школе, рассчитанной на 660 учащихся. В здании более 30 кабинетов, библиотека, зал для совещаний, столовая, лаборатория, компьютерный класс и комнаты профориентации.В специально оборудованных классах ученики могут освоить базовые навыки швейного, ювелирного, кулинарного, парикмахерского дела, робототехники и ремонта компьютеров и мобильных телефонов.Глава государства также познакомился с условиями жизни в махалле. Здесь проживает более 4 тысяч человек. В махалле действуют текстильное предприятие, аптека. Минибанк, магазины и пункты бытового обслуживания.В махалле создается центр надомничества. Помимо производства швейных, кожаных изделий и ковров здесь проводят профессиональное обучение надомниц. Полностью освоившим профессию выделяются необходимые инструменты и сырье, чтобы они выполняли заказы на дому. Договоры, заключенные между заказчиком и надомниками, помощник хокима района вносит в Единую национальную систему труда.Глава государства поручил обеспечить ремесленников центра сырьем, а в густонаселенных махаллях выделить надомникам отдельные помещения при колледжах.Центр кроме махалли Янги Батош обслуживает также такие соседние махалли. Выйдя на полную мощность, он поможет обеспечить занятость около 24 тысяч человек.Читайте также: Чем завершились переговоры лидеров Узбекистана и Египта – подробности

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