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https://uz.sputniknews.ru/20230224/prezident-shavkat-mirziyoev-posetil-odnu-iz-maxalley-v-karshinskom-rayone-32492253.html
Президент Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей в Каршинском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей в Каршинском районе
Глава государства находится в Кашкадарьинской области, где проверяет ход социально-экономических реформ.
2023-02-24T16:23+0500
2023-02-24T16:23+0500
общество
узбекистан
кашкадарьинская область
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев во время визита в Кашкадарьинскую область посетил махаллю Янги Батош Каршинского района, сообщает пресс-служба главы государства.Здесь он побывал в недавно построенной школе, рассчитанной на 660 учащихся. В здании более 30 кабинетов, библиотека, зал для совещаний, столовая, лаборатория, компьютерный класс и комнаты профориентации.В специально оборудованных классах ученики могут освоить базовые навыки швейного, ювелирного, кулинарного, парикмахерского дела, робототехники и ремонта компьютеров и мобильных телефонов.Глава государства также познакомился с условиями жизни в махалле. Здесь проживает более 4 тысяч человек. В махалле действуют текстильное предприятие, аптека. Минибанк, магазины и пункты бытового обслуживания.В махалле создается центр надомничества. Помимо производства швейных, кожаных изделий и ковров здесь проводят профессиональное обучение надомниц. Полностью освоившим профессию выделяются необходимые инструменты и сырье, чтобы они выполняли заказы на дому. Договоры, заключенные между заказчиком и надомниками, помощник хокима района вносит в Единую национальную систему труда.Глава государства поручил обеспечить ремесленников центра сырьем, а в густонаселенных махаллях выделить надомникам отдельные помещения при колледжах.Центр кроме махалли Янги Батош обслуживает также такие соседние махалли. Выйдя на полную мощность, он поможет обеспечить занятость около 24 тысяч человек.Читайте также: Чем завершились переговоры лидеров Узбекистана и Египта – подробности
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узбекистан кашкадарьинская область президент шавкат мирзиёев визит каршинский район
узбекистан кашкадарьинская область президент шавкат мирзиёев визит каршинский район

Президент Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей в Каршинском районе

16:23 24.02.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаҚашқадарё вилояти
Қашқадарё вилояти - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства находится в Кашкадарьинской области, где проверяет ход социально-экономических реформ.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев во время визита в Кашкадарьинскую область посетил махаллю Янги Батош Каршинского района, сообщает пресс-служба главы государства.
Здесь он побывал в недавно построенной школе, рассчитанной на 660 учащихся. В здании более 30 кабинетов, библиотека, зал для совещаний, столовая, лаборатория, компьютерный класс и комнаты профориентации.
© Пресс-служба президента УзбекистанаҚашқадарё вилояти
Қашқадарё вилояти - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2023
Қашқадарё вилояти
© Пресс-служба президента Узбекистана
В специально оборудованных классах ученики могут освоить базовые навыки швейного, ювелирного, кулинарного, парикмахерского дела, робототехники и ремонта компьютеров и мобильных телефонов.
"Мы создаем такие условия, чтобы ученики по окончании школы знали иностранные языки и профессию. 11-й класс будет классом, дающим путевку в жизнь. Если каждый учащийся достигнет этой цели и найдет свое место в обществе, фундамент Узбекистана будет прочным", - сказал на встрече с учащимися Шавкат Мирзиёев.
Глава государства также познакомился с условиями жизни в махалле. Здесь проживает более 4 тысяч человек. В махалле действуют текстильное предприятие, аптека. Минибанк, магазины и пункты бытового обслуживания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаҚашқадарё вилояти
Қашқадарё вилояти - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2023
Қашқадарё вилояти
© Пресс-служба президента Узбекистана
В махалле создается центр надомничества. Помимо производства швейных, кожаных изделий и ковров здесь проводят профессиональное обучение надомниц. Полностью освоившим профессию выделяются необходимые инструменты и сырье, чтобы они выполняли заказы на дому. Договоры, заключенные между заказчиком и надомниками, помощник хокима района вносит в Единую национальную систему труда.
Глава государства поручил обеспечить ремесленников центра сырьем, а в густонаселенных махаллях выделить надомникам отдельные помещения при колледжах.
"Махалля - самая большая основа для обучения ремеслу. Используя традиции мастеров и учеников, на основе надомного труда можно обучить и обеспечить занятость многих молодых людей. Для них, особенно женщин, это будет и моральной, и материальной поддержкой", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Центр кроме махалли Янги Батош обслуживает также такие соседние махалли. Выйдя на полную мощность, он поможет обеспечить занятость около 24 тысяч человек.
Читайте также: Чем завершились переговоры лидеров Узбекистана и Египта – подробности
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