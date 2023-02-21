https://uz.sputniknews.ru/20230221/chem-zavershilis-peregovory-liderov-uzbekistana-i-egipta--podrobnosti--32431318.html

Чем завершились переговоры лидеров Узбекистана и Египта – подробности

Чем завершились переговоры лидеров Узбекистана и Египта – подробности

Стороны подписали двусторонние документы и меморандумы.

2023-02-21T19:25+0500

2023-02-21T19:25+0500

2023-02-21T19:39+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

египет

документы

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Сегодня во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире прошли двусторонние переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Египта Абдельфаттаха ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Перед началом переговоров прошла торжественная церемония встречи глав двух государств. В честь Мирзиёева на дворцовой площади выстроили почетный караул. Египетский военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран.По итогам переговоров главы государств приняли Совместное заявление, направленное на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и образовательной сферах.Стороны подписали ряд двусторонних документов, касающихся:Кроме того, лидеры двух стран подписали меморандумы о взаимопонимании между Центром исламской цивилизации Узбекистана, Институтом востоковедения Узбекистана имени Абу Райхана Беруни и Национальной библиотекой и архивом Египта.Читайте также:Как встретили Шавката Мирзиёева в Каире — видеоМирзиёев встретился с руководителями ведущих компаний Египта

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