https://uz.sputniknews.ru/20230221/chem-zavershilis-peregovory-liderov-uzbekistana-i-egipta--podrobnosti--32431318.html
Чем завершились переговоры лидеров Узбекистана и Египта – подробности
Чем завершились переговоры лидеров Узбекистана и Египта – подробности
Стороны подписали двусторонние документы и меморандумы.
2023-02-21T19:25+0500
2023-02-21T19:25+0500
2023-02-21T19:39+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
египет
документы
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Сегодня во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире прошли двусторонние переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Египта Абдельфаттаха ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Перед началом переговоров прошла торжественная церемония встречи глав двух государств. В честь Мирзиёева на дворцовой площади выстроили почетный караул. Египетский военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран.По итогам переговоров главы государств приняли Совместное заявление, направленное на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и образовательной сферах.Стороны подписали ряд двусторонних документов, касающихся:Кроме того, лидеры двух стран подписали меморандумы о взаимопонимании между Центром исламской цивилизации Узбекистана, Институтом востоковедения Узбекистана имени Абу Райхана Беруни и Национальной библиотекой и архивом Египта.Читайте также:Как встретили Шавката Мирзиёева в Каире — видеоМирзиёев встретился с руководителями ведущих компаний Египта
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чем завершились переговоры лидеров узбекистана и египта итоги визита мирзиёева в египет шавкат мирзиёев абдельфаттах ас сиси президент египта каир новости политики политика пресс служба президент узбекистана новость сотрудничество
Чем завершились переговоры лидеров Узбекистана и Египта – подробности
19:25 21.02.2023 (обновлено: 19:39 21.02.2023)
По итогам встречи стороны приняли Совместное заявление, подписали двусторонние документы и меморандумы.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik.
Сегодня во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире прошли двусторонние переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Египта Абдельфаттаха ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
Перед началом переговоров прошла торжественная церемония встречи глав двух государств. В честь Мирзиёева на дворцовой площади выстроили почетный караул. Египетский военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран.
По итогам переговоров главы государств приняли Совместное заявление, направленное на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и образовательной сферах.
Стороны подписали ряд двусторонних документов, касающихся:
расширения взаимодействия между ведомствами двух стран;
сотрудничества в области карантина и защиты растений;
организации здравоохранения;
привлечения инвестиций и укрепления инвестиционных отношений;
технического регулирования;
обмена опытом по вопросам развития.
Кроме того, лидеры двух стран подписали меморандумы о взаимопонимании между Центром исламской цивилизации Узбекистана, Институтом востоковедения Узбекистана имени Абу Райхана Беруни и Национальной библиотекой и архивом Египта.