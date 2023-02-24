https://uz.sputniknews.ru/20230224/v-tashkente-proshel-pervyy-uzbeksko-azerbaydjanskiy-forum-32498110.html

В Ташкенте прошел первый узбекско-азербайджанский форум

В Ташкенте прошел первый узбекско-азербайджанский форум

В заседании принимали участие главы профильных ведомств и представители бизнес-сообщества двух стран.

2023-02-24T19:24+0500

2023-02-24T19:24+0500

2023-02-24T20:01+0500

экономика

узбекистан

ташкент

азербайджан

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. В Ташкенте прошел первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум.Главы профильных ведомств и представители бизнес-сообщества двух стран обсудили нынешнее состояние и перспективы межрегионального взаимодействия, сообщает корреспондент Sputnik.Как отметил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, практическое сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном развивается по нарастающей и охватывает всё больше и больше направлений.Он также добавил, что две страны реализуют совместные проекты в сферах автомобилестроения, энергетики, нефтехимии, транспорта и сельского хозяйства.Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов заявил, что товарооборот между двумя странами необходимо довести до $1 млрд в течение 5 лет.Он также рассказал, какие меры для этого предпримут:Участники говорили о новых совместных проектах в промышленной кооперации: расширении производства автомобилей в городе Гаджигабуле, создании хлопково-текстильного кластера в Ишимлинском районе, выпуске шёлковой продукции в Бардинском районе Азербайджана.В свою очередь, в Узбекистане налажено производство пектина, стройматериалов и ювелирных изделий при участии азербайджанских компаний.В новом учебном году в азербайджанском городе Физули откроется школа, которую строит Узбекистан по инициативе Шавката Мирзиёева. Участникам форума представили ролик об этой школе.В рамках мероприятия также состоялось 3-е заседание Узбекско-азербайджанского делового совета и двусторонние встречи между предпринимателями.По итогам форума стороны подписали 11 документов в сфере инвестиций, развития межрегионального сотрудничества, предпринимательства, горной промышленности и виноделия. В их числе— межправительственное соглашение о создании совместного инвестфонда на $500 млн. Документ подписали министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.По его оценке, $500 миллионов – это только первоначальный размер капитала фонда.Кроме того, министры подписали Дорожную карту по сотрудничеству между Ташкентом и Баку. Соответствующими документами также установлены побратимские связи между городами Бухарой и Ленкорань, Хивой и Шушей, Кокандом и Шеки, Самаркандом и Гянджой.Читайте также: Узбекистанские бизнесмены примут участие в международном саммите девелоперов в Казахстане

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