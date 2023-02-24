https://uz.sputniknews.ru/20230224/za-god-sredniy-razmer-pensii-vyros-na-16-32498671.html

За год средний размер пенсии вырос на 16%

За год средний размер пенсии вырос на 16%

В феврале в Узбекистане средний размер пенсии достиг 1,1 млн сумов.

2023-02-24T20:21+0500

2023-02-24T20:21+0500

2023-02-24T20:41+0500

экономика

узбекистан

пенсия

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Средний размер пенсии в феврале в Узбекистане достиг 1,1 млн сумов, это на 16% выше, чем в прошлом году. Как объяснили во Внебюджетном пенсионном фонде при Министерстве финансов, этому способствовал ряд изменений.За 2022 год минимальные размеры пенсий и пособий увеличились на 14% и превысили уровень минимальных потребительских расходов.У пенсионеров и получающих социальные выплаты, которые превышают минимальный размер потребительских расходов (500 тысяч сумов), размер пенсии вырос на 12%. А минимальный размер пенсий по инвалидности и пособий увеличился с 440 до 698 тысяч сумов, или в 1,6 раза.Кроме того в прошлом году введена дополнительная доплата в размере 1% от ежемесячной суммы пенсии и пособия для тех, кто получает их на банковские карты.Также с 1 января 2023 года увеличился максимальный размер заработной платы для исчисления пенсии с десяти до двенадцатикратного размера базового размера для исчисления пенсий. Верхний предел заработной платы, учитываемой при исчислении пенсии, установлен в размере 3 888 000 сумов.В результате всех этих изменений средний размер пенсии по возрасту на 1 февраля 2023 года составил 1,1 млн. сумов. Этот показатель увеличился на 16% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.Читайте также: Какие задачи стоят перед Узбекистаном в 2023 году – мнение эксперта

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