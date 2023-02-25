https://uz.sputniknews.ru/20230225/32499760.html

Как укрепить иммунитет: витамин D и другие действенные методы

Как укрепить иммунитет: витамин D и другие действенные методы

Если вы давно задаетесь вопросом, что бы такого съесть, чтобы не заболеть, – ищите ответы в специальных рекомендациях Sputnik.

2023-02-25T08:00+0500

2023-02-25T08:00+0500

2023-02-25T08:00+0500

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Вспышки простуды, коронавирус и грипп – серьезные поводы пересмотреть свое меню и добавить в него антипростудные добавки и продукты. Следуйте советам опытных врачей и не забывайте поддерживать здоровье при помощи проверенных средств. Лучшие из них – в специальной рекомендации Sputnik Беларусь.Витамин DГлавное "защитное" средство от простуды поможет не только предупредить болезнь, но и преодолеть сезонную хандру. Стоит понимать, что дефицит витамина D может быть спровоцирован самыми различными факторами: вегетарианством и полным отказом от продуктов животного происхождения, недостатком солнечного света и другими.Что же стоит предпринять, чтобы восполнить нехватку? Прежде всего, соблюсти медицинские формальности: сходить на консультацию к врачу и сдать все необходимые анализы. Когда уровень витамина D будет восстановлен, это не только поднимет настроение, но и станет "щитом" от респираторных заболеваний.Прогулки на свежем воздухе и физические нагрузкиЕсли же отклонение от нормы незначительное, а прием препаратов необязателен, то можно восполнить витамин D при помощи еще одного действенного метода – прогулки на свежем воздухе.Многие утверждают, что не стоит использовать солнцезащитный крем и косметические средства с SPF-защитой, так как они блокируют выработку витамина D. Однако ученые установили, что риск дефицита витамина D вследствие применения солнцезащитного крема является низким, и поэтому вряд ли перевесит преимущества солнцезащитного крема для профилактики рака кожи.Поэтому ловим солнечные деньки и отправляемся на прогулку – и не забываем про защитный крем!Что касается физических нагрузок, то после болезни приступать к спортивным занятиям стоит постепенно, чтобы ослабленный организм не пострадал еще больше. Однако умеренные нагрузки обязательны. Начните с прогулок быстрым шагом и утренней зарядки.Для поддержания здоровья ВОЗ рекомендует по крайней мере от 150 до 300 минут умеренной аэробной активности в неделю для взрослых и в среднем 60 минут умеренной аэробной физической активности в день для детей и подростков. Аэробные тренировки, их еще называют кардиотренировки, — это вид физической нагрузки, когда в течение длительного времени совершаются упражнения умеренной интенсивности, при этом повышается число сердечных сокращений и учащается дыхание.Особенное питаниеЕще один важный пункт – питание. Да, получить витамин D можно не только из солнца и пищевых добавок, но и из холодильника. К источникам "солнечного витамина" диетологи относят рыбий жир, жирные сорта рыбы, яичный желток, молочные продукты и печень.Помимо этих продуктов для поддержания иммунитета важно увеличить содержание в рационе растительной клетчатки. Желательно, чтобы сырые фрукты и овощи составляли примерно 50-70% рациона.А вот потребление сахара сократить до минимума. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы на добавленные и свободные сахара — те, что изначально не содержатся в продуктах, — приходилось менее 10% калорий. Для здорового человека, потребляющего примерно 2000 ккал в день, это всего 50 грамм сахара. Учитывайте, что сахар есть во многих продуктах: печенье, булочках, напитках, соках, творожках, йогуртах и даже соусах.Здоровый сонПривычка допоздна засиживаться за просмотром фильмов или в соцсетях явно не идет нам на пользу. Доказано, что для восстановления организма очень важно раньше лечь и раньше встать. Но бесполезно пытаться рано вставать, если человек поздно ложится. Гораздо проще постепенно приучать себя рано ложиться, и тогда можно будет проснуться утром даже без будильника.Читайте также: Какие продукты помогут справиться с хандрой – эксперт

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