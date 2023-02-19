https://uz.sputniknews.ru/20230219/kakie-produkty-pomogut-spravitsya-s-xandroy--ekspert--32369178.html
Какие продукты помогут справиться с хандрой – эксперт
Какие продукты помогут справиться с хандрой – эксперт
Как бороться с недомоганием, объяснила специалист.
2023-02-19T08:02+0500
2023-02-19T08:02+0500
2023-02-19T08:02+0500
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Продукты дают организму необходимые вещества, которые человек тратит при сезонной апатии, объясняет диетолог Елена Соломатина.Организму необходим цельный белок из продуктов животного происхождения, который хорошо усваивается. Поэтому не следует садиться на вегетарианское питание или какую-либо диету.Обратите внимание на кисломолочные продукты, они богаты молочным белком. В твороге содержится метионин, который способствует сжиганию жира, а также поддерживает работу печени.По мнению диетолога, еще в рационе обязательно должно быть мясо, например, индейка, курица или кролик. В качестве гарниру к нему можно добавить нут или фасоль.Работе нервной системы помогут чечевица и цельнозерновой хлеб – они богаты витаминами группы В и фолиевой кислотой.Отличный продукт – печень трески. Ее можно даже назвать "суперфудом", ведь помимо белка она содержит цинк и железо. Одна чайная ложка печени возместит недостаток витамина Д, который влияет на иммунитет.Однако для поддержания здоровья необходимы еще магний и омега-3 жирных кислот. Данные элементы можно получить из семечек и орехов. Если их съедать до 50 граммов в день – это улучшит работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы.Магний содержится зелёных овощах и горьком шоколаде. Он успокаивает нервную систему и понижает давление, добавила Соломатина.Читайте также:Врач предупредила о возможных рисках вегетарианстваКому нельзя есть ананасы — эксперт
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какие продукты помогут справиться с хандрой плохое настроение причины как справиться как поменять здоровье весенняя хандра способы как убрать грусть новость секреты здоровья
какие продукты помогут справиться с хандрой плохое настроение причины как справиться как поменять здоровье весенняя хандра способы как убрать грусть новость секреты здоровья
Какие продукты помогут справиться с хандрой – эксперт
К концу зимы люди часто сталкиваются с бессонницей, утомляемостью и общим недомоганием. Как с этим бороться, объяснила специалист.
Продукты дают организму необходимые вещества, которые человек тратит при сезонной апатии, объясняет диетолог Елена Соломатина.
Организму необходим цельный белок из продуктов животного происхождения, который хорошо усваивается. Поэтому не следует садиться на вегетарианское питание или какую-либо диету.
Обратите внимание на кисломолочные продукты, они богаты молочным белком. В твороге содержится метионин, который способствует сжиганию жира, а также поддерживает работу печени.
По мнению диетолога, еще в рационе обязательно должно быть мясо, например, индейка, курица или кролик. В качестве гарниру к нему можно добавить нут или фасоль.
Работе нервной системы помогут чечевица и цельнозерновой хлеб – они богаты витаминами группы В и фолиевой кислотой.
Отличный продукт – печень трески. Ее можно даже назвать "суперфудом", ведь помимо белка она содержит цинк и железо. Одна чайная ложка печени возместит недостаток витамина Д, который влияет на иммунитет.
Однако для поддержания здоровья необходимы еще магний и омега-3 жирных кислот. Данные элементы можно получить из семечек и орехов. Если их съедать до 50 граммов в день – это улучшит работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы.
Магний содержится зелёных овощах и горьком шоколаде. Он успокаивает нервную систему и понижает давление, добавила Соломатина.