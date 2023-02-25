https://uz.sputniknews.ru/20230225/fermeram-vernut-summy-podoxodnogo-naloga-32515626.html

Фермерам вернут суммы подоходного налога

Фермерам вернут суммы подоходного налога

За многоэтажные производственные здания владельцы будут платить налог на имущество с понижающим коэффициентом.

2023-02-25T19:08+0500

2023-02-25T19:08+0500

2023-02-25T19:08+0500

экономика

узбекистан

бизнес

налоги

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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по повышению занятости населения в сельском хозяйстве и эффективному использованию земельных участков".Цель – стимулировать строительство многоэтажных производственных зданий и расширить промышленный потенциал регионов за счет снижения налоговой нагрузки.В частности, в период с 1 апреля 2023 года по 1 мая 2024 года в качестве эксперимента фермерским хозяйствам, выращивающим хлопок и (или) зерно, будут возвращать из бюджета налоги на доход физических лиц, уплаченных из зарплаты работников.Это правило действует при соблюдении фермерами одновременно следующих условий:Кроме того с 1 апреля 2023 года предприниматели будут платить налог на имущество за вновь построенные здания с применением понижающего коэффициента:Исключение составляют здания, расположенные в городах республики, а также в Зангиатинском, Кибрайском и Ташкентском районах Ташкентской области.Читайте также: Бизнес начнут классифицировать по новым правилам – подробности

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узбекистан фермеры фермерское хозяйство специализируется на производстве хлопка зерна подоходный налог с заработной платы понижающий коэффициент налог на имущество