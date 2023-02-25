Фермерам вернут суммы подоходного налога
За многоэтажные производственные здания владельцы будут платить налог на имущество с понижающим коэффициентом.
ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по повышению занятости населения в сельском хозяйстве и эффективному использованию земельных участков".
Цель – стимулировать строительство многоэтажных производственных зданий и расширить промышленный потенциал регионов за счет снижения налоговой нагрузки.
В частности, в период с 1 апреля 2023 года по 1 мая 2024 года в качестве эксперимента фермерским хозяйствам, выращивающим хлопок и (или) зерно, будут возвращать из бюджета налоги на доход физических лиц, уплаченных из зарплаты работников.
Это правило действует при соблюдении фермерами одновременно следующих условий:
обеспечить занятость не менее одного работника на один гектар земельного участка сельскохозяйственного назначения в месяц;
установить зарплату на каждого работника в размере не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц;
соответствовать критериям фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании хлопка или зерна.
Кроме того с 1 апреля 2023 года предприниматели будут платить налог на имущество за вновь построенные здания с применением понижающего коэффициента:
в размере 0,9 к начисленной сумме в отношении трехэтажного здания, 0,8 – четырехэтажного здания, 0,7 – пятиэтажного здания, 0,6 – шестиэтажного здания, 0,5 – семиэтажного и выше здания с месяца ввода их в эксплуатацию на срок не более 3 лет.
Исключение составляют здания, расположенные в городах республики, а также в Зангиатинском, Кибрайском и Ташкентском районах Ташкентской области.