https://uz.sputniknews.ru/20230211/biznes-nachnut-klassifitsirovat-po-novym-pravilam--podrobnosti--32187492.html
Бизнес начнут классифицировать по новым правилам – подробности
Бизнес начнут классифицировать по новым правилам – подробности
В Узбекистане введут новую классификацию бизнеса.
2023-02-11T11:47+0500
2023-02-11T11:47+0500
2023-02-11T11:48+0500
экономика
бизнес
предпринимательство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о новой классификации бизнеса и мерах по совершенствованию налоговой политики.Согласно документу, теперь узбекистанские предприятия будут классифицироваться исходя из их годового оборота (по действующему законодательству – по численности работников) как:малое предпринимательство:среднее предпринимательство:крупное предпринимательство:C 1 апреля 2023 года за счёт Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности среднему бизнесу один раз в год будут покрывать часть расходов (до 50%) на страхование имущества. При этом сумма не сможет превышать 20 БРВ.Также для бизнеса с оборотом не менее 10 млрд сумов введут 20-% квоту в госзакупках и в договорах, заключаемых с бюджетными заказчиками в рамках этих закупок.Предприятия, перешедшие с малого на средний бизнес, в течение двух лет будут уплачивать только 50% налога на прибыль.Читайте также:Сотрудники следственных органов научатся бороться против пытокПредпринимателям временно приостановят начисление пеней по налоговому долгу
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узбекистан бизнес нововведения новинки новое правила мирзиёев предприниматели экономика что изменилось
узбекистан бизнес нововведения новинки новое правила мирзиёев предприниматели экономика что изменилось
Бизнес начнут классифицировать по новым правилам – подробности
11:47 11.02.2023 (обновлено: 11:48 11.02.2023)
В Узбекистане введут новую классификацию бизнеса в соответствии с его оборотом.
ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ
о новой классификации бизнеса и мерах по совершенствованию налоговой политики.
Согласно документу, теперь узбекистанские предприятия будут классифицироваться исходя из их годового оборота (по действующему законодательству – по численности работников) как:
малое предпринимательство:
индивидуальные предприниматели;
микрофирмы — субъекты, учредителями которых являются физические лица, с оборотом до 1 млрд сумов в течение календарного года;
малые предприятия — субъекты с годовым оборотом от 1 млрд до 10 млрд сумов.
среднее предпринимательство:
субъекты с годовым оборотом от 10 млрд до 100 млрд сумов (сейчас нет понятия средний бизнес).
крупное предпринимательство:
субъекты с годовым оборотом от 100 млрд сумов.
C 1 апреля 2023 года за счёт Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности среднему бизнесу один раз в год будут покрывать часть расходов (до 50%) на страхование имущества. При этом сумма не сможет превышать 20 БРВ.
Также для бизнеса с оборотом не менее 10 млрд сумов введут 20-% квоту в госзакупках и в договорах, заключаемых с бюджетными заказчиками в рамках этих закупок.
Предприятия, перешедшие с малого на средний бизнес, в течение двух лет будут уплачивать только 50% налога на прибыль.