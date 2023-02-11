https://uz.sputniknews.ru/20230211/biznes-nachnut-klassifitsirovat-po-novym-pravilam--podrobnosti--32187492.html

Бизнес начнут классифицировать по новым правилам – подробности

Бизнес начнут классифицировать по новым правилам – подробности

В Узбекистане введут новую классификацию бизнеса.

2023-02-11T11:47+0500

2023-02-11T11:47+0500

2023-02-11T11:48+0500

экономика

бизнес

предпринимательство

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/0f/14541863_0:290:2868:1903_1920x0_80_0_0_28cc7a2d2fe2e459233cd75e8cb9a8d6.jpg

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о новой классификации бизнеса и мерах по совершенствованию налоговой политики.Согласно документу, теперь узбекистанские предприятия будут классифицироваться исходя из их годового оборота (по действующему законодательству – по численности работников) как:малое предпринимательство:среднее предпринимательство:крупное предпринимательство:C 1 апреля 2023 года за счёт Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности среднему бизнесу один раз в год будут покрывать часть расходов (до 50%) на страхование имущества. При этом сумма не сможет превышать 20 БРВ.Также для бизнеса с оборотом не менее 10 млрд сумов введут 20-% квоту в госзакупках и в договорах, заключаемых с бюджетными заказчиками в рамках этих закупок.Предприятия, перешедшие с малого на средний бизнес, в течение двух лет будут уплачивать только 50% налога на прибыль.Читайте также:Сотрудники следственных органов научатся бороться против пытокПредпринимателям временно приостановят начисление пеней по налоговому долгу

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан бизнес нововведения новинки новое правила мирзиёев предприниматели экономика что изменилось