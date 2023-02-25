https://uz.sputniknews.ru/20230225/geroi-vernulis-domoy-kak-spasateley-mchs-vstrechali-v-tashkente--video-32507514.html

Герои вернулись домой: как спасателей МЧС встречали в Ташкенте – видео

Герои вернулись домой: как спасателей МЧС встречали в Ташкенте – видео

После завершения спасательной миссии в Турции, сотрудники МЧС вернулись в Узбекистан.

2023-02-25T10:56+0500

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общество

узбекистан

ташкент

мчс

турция

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Группа спасателей МЧС Узбекистана вернулась из пострадавших от землетрясения районов Турции.В аэропорту Ташкента хх встречали представители правительства, посол Турции в Узбекистане, родные и близкие, сообщает корреспондент Sputnik.Всего Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков.Узбекские спасатели работали в городах Овакенте и Жумабазаре в провинции Хатай, где проживает более 10 тыс. этнических узбеков.За 18 дней спасательной операции узбекистанские специалисты спасли 18 человек и достали из-под завалов около 200 тел погибших.Кроме того, разбитый узбекскими специалистами мобильный госпиталь оказал медицинскую помощь почти 2 тыс. человек.Читайте также: Узбекистан отправил в Сирию почти 50 тонн гумпомощи

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